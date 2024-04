watchOS 11. Które smartwatche Apple Watch z aktualizacją?

watchOS 11 to duża aktualizacja oprogramowania, która trafi na smartwatche Apple Watch jesienią. Które zegarki ją dostaną? Wygląda na to, że wraz z uaktualnieniem watchOS 11 Apple zamierza porzucić wsparcie dla jednego z modeli sprzed kilku lat. Jego właściciele prawdopodobnie będą musieli obejść się smakiem.

watchOS 11 to tegoroczna aktualizacja na smartwatche z serii Apple Watch, której premiery spodziewamy się jesienią. Wraz z iOS 18 oraz macOS 15. Uaktualnienie zostanie zaprezentowane w czerwcu. W trakcie WWDC 2024. Które zegarki otrzymają ten software?

Te smartwatche Apple Watch z aktualizacją watchOS 11

Rąbka tajemnicy w tej sprawie uchylił serwis iPhoneSoft, który uzyskał informacje związane z dostępnością watchOS 11. Jeśli informacje są prawdziwe, to aktualizacja ma trafić za kilka miesięcy na następujące urządzenia:

Apple Watch Series 5 (2019 r.)

Apple Watch Series 6 (2020 r.)

Apple Watch Series 7 (2021 r.)

Apple Watch Series 8 (2022 r.)

Apple Watch Series 9 (2023 r.)

Apple Watch SE (1. generacja, 2020 r.)

Apple Watch SE (2. generacja, 2022 r.)

Apple Watch Ultra (1. generacja, 2022 r.)

Apple Watch Ultra 2 (2023 r.)

Jak nietrudno zauważyć, na liście brakuje Apple Watch series 4 z 2018 r. Swego czasu był to popularny model, ale wygląda na to, że dni tego smartwatcha są policzone. Zegarek ma blisko sześć i nie dziwi, że może nie otrzymać watchOS 11. Czy tak się stanie, to przekonamy się 10 czerwca, gdy firma udostępni wykaz kompatybilnych urządzeń.

źródło: opracowanie własne