Huawei Band 9 zaprezentowany. Cena i specyfikacja opaski

Huawei Band 9 to nowa opaska, której premiera odbyła się po cichu, ale zgodnie z oczekiwaniami. Cena nie została podana i poznamy ją wkrótce. Natomiast specyfikacja techniczna nie skrywa przed nami większych tajemnic. Zobaczmy sobie, co ten sprzęt ma do zaoferowania.

Ekran AMOLED i bateria na 14 dni pracy

Opaska Huawei Band 9 ma prostokątny ekran AMOLED-owy o przekątnej 1,47 cala. Na pierwszy rzut oka wygląda on tak samo, jak w poprzedniej generacji sprzętu i spodziewajmy się podobnych lub nawet takich samych parametrów. To oznacza rozdzielczość 194 × 368 pikseli oraz zagęszczenie obrazu na poziomie 264 ppi.

Energię w urządzeniu dostarcza bateria mająca zapewnić nawet 14 dni pracy. Jest to jednak czas maksymalny. Przeciętnie producent deklaruje na jednym naładowaniu pracę przez około 9 dni, co i tak jest wartością zadowalającą.

Cena Huawei Band 9 ma być atrakcyjna

Cena Huawei Band 9 nie została jeszcze ujawniona, ale w tym przypadku również spodziewamy się wartości przybliżonej do poprzedniej generacji sprzętu. Będzie to więc kwota na poziomie około 90 dolarów. Wiemy, że do wyboru będzie kilka wariantów kolorystycznych obudowy. Podobnie jest z paskami, które producent przygotował w pięciu opcjach.

Śledzenie 100 aktywności

Opaska Huawei Band 9 będzie w stanie śledzić 100 różnych aktywności fizycznych. Urządzenie ma także pulsometr, ale o funkcji SpO2, która odpowiada za monitorowanie natlenienia krwi, nie wspomniano. Są też opcje z zakresu snu o nazwie TruSleep 4.0 oraz TruSeen 5.5, co wpływa na zwiększenie dokładności w trakcie odczytów tętna (na przykład w trakcie biegania).

Urządzenie zamknięto w obudowie o grubości 8,99 mm. Całość waży tylko 14 g. Ponadto sprzęt ma wodoszczelną obudowę na poziomie 5 ATM. To oznacza możliwość zanurzenia na głębokość do 50 m. Producent chwali się również lepszymi informacjami w trakcie zbierania danych podczas pływania. Specyfikacja techniczna sprzętu widoczna jest niżej.

Huawei Band 9 – specyfikacja techniczna

1,47-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 194 × 368 pikseli

moduł Bluetooth 5.0 LE

NFC (opcjonalnie)

Wi-Fi 2,4 GHz

bateria zapewniająca pracę do 14 dni

optyczny pulsometr

śledzenie 100 aktywności fizycznych

obudowa wodoszczelna do 5 ATM

14 g

grubość 8,99 mm

HarmonyOS

