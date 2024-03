Honor Watch GS 4 i Honor Band 9 w ofercie. Ceny smartwatcha i opaski

Honor Watch GS 4 i Honor Band 9 to nowe urządzenia marki. Są to smartwatch oraz opaska. Znamy ceny i specyfikacje techniczne gadżetów. Honor Watch GS 4 ma baterię zapewniającą do 14 dni pracy oraz ekran AMOLED. Natomiast Honor Band 9 to prostsza opaska z prostokątnym wyświetlaczem i opcjonalnym modułem NFC.

Honor Watch GS 4 i Honor Band 9 to nowy smartwatch oraz opaska marki, których premiera odbyła się w Chinach. W Europie na ich debiut na razie poczekamy. Znamy za to ceny i specyfikacje techniczne obu gadżetów. Zobaczmy sobie, co te urządzenia mają do zaoferowania.

Specyfikacja smartwatcha Honor Watch GS 4

Honor Watch GS 4 to smartwatch mający 1,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 466 × 466 pikseli. Następnie mamy baterię zapewniającą nawet do 14 dni pracy. Natomiast w trakcie korzystania z modułu GPS jej żywotność spada do około 30 godzin. Znajdziemy tu również moduł Bluetooth 5.0 oraz NFC.

Smartwatch Honor Watch GS 4 wspiera ponad 100 trybów sportowych, ma pulsometr, funkcję SpO2, czyli pomiar poziomu natlenienia krwi czy rejestrowanie snu. Urządzenie zamknięto w wodoszczelnej obudowie do 5 ATM, a to oznacza, że zegarek można zanurzyć nawet na głębokość do 50 m.

Smartwatch ma 4 GB wbudowanej pamięci na pliki i zostało zamknięte w obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej. Paski są skórzane lub z tworzywa sztucznego. Producent chwali się, że po 5 minutach ładowania zegarek ma zapewnić cały dzień pracy.

Cena Honor Watch GS 4 i Honor Band 9 atrakcyjna

Cena Honor Watch GS 4 nie jest wygórowana. W tańszej wersji zegarek wyceniono na 999 juanów (ok. 550 zł). W droższej wersji kosztuje o 200 juanów więcej. Obecnie trwa przedsprzedaż gadżetu, a rynkowy debiut zaplanowano na 24 marca.

Honor Band 9 to tańsza opaska. Jej cena w Chinach została ustalona na poziomie 249 juanów (ok. 138 zł). Wariant z modułem bezstykowym NFC kosztuje o 50 juanów więcej. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne. Sprzedaż już ruszyła.

Specyfikacja opaski Honor Band 9

Honor Band 9 to prostsze urządzenie, ale też kilkukrotnie tańsze. Opaska ma prostokątny ekran AMOLED o przekątnej 1,57 cala oraz rozdzielczości 256 × 402 pikseli. Sprzęt jest w stanie śledzić 96 różnych aktywności fizycznych oraz ma pulsometr, funkcję SpO2 czy monitorowanie snu.

Opaska ma nowoczesny moduł Bluetooth 5.3 odpowiadający za łączność z innymi urządzeniami. Ponadto obudowa również jest wodoszczelna do 5 ATM. Bateria w wersji NFC zapewnia do 14 dni pracy. W tańszym modelu jest to maksymalnie 10 dni na jednym naładowaniu.

Opaska Honor Band 9 ma 4 GB wbudowanej pamięci na dane. Gadżet można zakupić z paskami, które są skórzane lub wykonane z tworzywa sztucznego. Urządzenie współpracuje z platformą Zdrowie oraz jest kompatybilne z telefonami z iOS i Androidem.

