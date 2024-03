Samsung Galaxy Watch 7 w trzech wersjach. Jakie to smartwatche?

Samsung Galaxy Watch 7 to nowe zegarki z Wear OS, które zobaczymy w ofercie później w 2024 r. Jakie smartwatche na ten rok szykuje koreański gigant? Seria Samsung Galaxy Watch 7 ma objąć nie dwie, a trzy różne wersje zegarków. Plotkuje się, że co najmniej jedna z nich może otrzymać prostokątny wyświetlacz.

Samsung Galaxy Watch 7 pojawia się w plotkach od miesięcy. Premiery spodziewamy się w okolicy połowy 2024 r. Nowe smartwatche powinny zadebiutować wraz ze składanymi smartfonami Z Fold 6 i Z Flip 6 oraz inteligentnym pierścieniem Galaxy Ring. Jakie zegarki na ten rok szykuje koreański producent? Pewne informacje na ich temat uzyskał serwis źródłowy w postaci Sammobile.

Trzy smartwatche Samsung Galaxy Watch 7

Na 2024 r. koreański gigant ma szykować nie dwa, a trzy nowe smartwatche z serii Samsung Galaxy Watch 7. Zazwyczaj nowe zegarki producenta debiutowały w dwóch wariantach (z dopiskami Pro czy Classic w nazwach). Tym razem wybór ma być większy. Pytanie tylko: jakie to wersje? Tutaj niestety dokładnych informacji nie ma.

Zacznijmy do tego, że Samsung Galaxy Watch 7 powinien być dostępny ponownie co najmniej w dwóch różnych rozmiarach z okrągłymi kopertami. W zeszłym roku były to modele 40 i 44 mm (Watch6) oraz 43 i 47 mm (Classic). W tym roku może być podobnie, ale w drodze jest trzecia nowość, która na razie owiana jest tajemnicą.

Jakie smartwatche z serii Samsung Galaxy Watch 7 zobaczymy za kilka miesięcy?

Pewne plotki mówią o tym, że koreańska firma pracuje nad nowym smartwatchem, który ma stanowić pewne odejście od praktyki z ostatnich lat i ma to być urządzenie z prostokątnym wyświetlaczem. Dokładne szczegóły nie są jednak znane. Nie wiadomo nawet, czy taki sprzęt planowany jest z myślą o wprowadzeniu do oferty w 2024 r., a nie na przykład w późniejszym czasie. Możliwe, że wyjaśni się to w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

Nowy procesor Exynos W940

Samsung opracował również nowy czip w 3-nm litografii o nazwie Exynos W940, który powinien trafić pod obudowy zegarków z serii Galaxy Watch 7. Procesor względem SoC W930 z poprzedniego roku ma wyróżniać się przede wszystkim lepszą efektywnością energetyczną. Nawet na poziomie 50 proc. To natomiast może pozytywnie wpłynąć na czas pracy smartwatchy na jednym naładowaniu.

Dla przykładu Samsung Galaxy Watch 6 Classic na jednym naładowaniu baterii oferuje czas pracy w przedziale około 42-45 godzin. Nowy Exynos W940 może wpłynąć na wydłużenie działania na jednym cyklu akumulatora, choć z pewnością nie w 50 proc., bo na to składa się także wiele innych czynników, a nie tylko sam czip.

Sugeruje się również, że Exynos W940 dla smartwatchy z serii Samsung Galaxy Watch 7 może zaoferować około 30 proc. lepszą wydajność. To oznacza, że nowe zegarki powinny szybciej realizować różne zadania. W połączeniu z lepszą efektywnością energetyczną zapewni to liczne plusy. Premiery spodziewajmy się w pierwszej połowie lipca. Plotki mówią o tym, że kolejna konferencja Unpacked powinna odbyć się tym razem w Paryżu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla systemu Windows 11

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne, via Sammobile