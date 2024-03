Xiaomi Mi Band 9 NFC blisko. Kiedy premiera nowej opaski?

Xiaomi Mi Band 9 NFC to jeden z dwóch nowych smartbandów, które szykuje chińska marka. Kiedy odbędzie się premiera opaski? Wygląda na to, że w ciągu kilku najbliższych tygodni. Urządzenia Xiaomi Mi Band 9 oraz jego wersja z NFC są certyfikowane. To zwiastuje bardzo nieodległy debiut opasek na rynku.