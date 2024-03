Google Pixel Watch 3 w dwóch opcjach. Słuchawki Pixel Buds Pro 2 razem z nim

Google Pixel Watch 3 to nowy smartwatch z systemem operacyjnym Wear OS, który otrzyma dwa rozmiary. Ten większy ma dostać 45-mm kopertę. W drodze są także nowe słuchawki bezprzewodowe o nazwie Google Pixel Buds Pro 2, które również mamy zobaczyć jeszcze w 2024 r. Co już wiemy o nowych gadżetach firmy?

Google Pixel Watch 3 oraz Google Pixel Buds Pro 2 to nowe gadżety, które zobaczymy później w 2024 r. Smartwatch pojawiał się już w przeciekach. Natomiast nowe słuchawki bezprzewodowe wcześniej owiane były tajemnicą. Teraz dowiadujemy się, że sprzęt jest w trakcie przygotowania. Zobaczmy sobie, czego mamy się spodziewać.

Smartwatch Google Pixel Watch 3 w dwóch rozmiarach

Już jakiś czas temu w sieci pojawiły się plotki, jakoby Google Pixel Watch 3 miał być nie jednym, a dwoma zegarkami. Tak, w drodze są dwa smartwatche mające dostać koperty w różnych rozmiarach. Informacje na ten temat uzyskał serwis 9to5Google, który w przeszłości dysponował sprawdzonymi plotkami z obozu giganta z Mountain View i tym razem powołuje się na własne źródła.

Dotychczasowe zegarki firmy dla części klientów są po prostu zbyt małe. Mają tarcze w rozmiarze 41 mm. Dlatego wraz z Google Pixel Watch 3 ma pojawić się drugi wariant, którego koperta ma być 45-mm. W przypadku tego mniejszego pewnie nie dojdzie do zmian. Nadal będzie ona 41-mm.

Smartwatche Google Pixel Watch 3 i słuchawki Google Pixel Buds Pro 2 zobaczymy w 2024 r.

Dla porównania Apple Watche series 9 są dostępne w rozmiarach 41 i 45 mm. Natomiast smartwatche Samsunga z kopertami 43 i 47 mm. Google wraz z nowymi zegarkami z platformą Wear OS również chce dać klientom wybór, co z pewnością jest dobrą informacją.

Słuchawki bezprzewodowe Google Pixel Buds Pro 2

Firma szykuje także nowe słuchawki bezprzewodowe, które to w plotkach pojawiają się pierwszy raz. To Google Pixel Buds Pro 2, czyli model dla bardziej wymagających użytkowników. Niestety na temat tego sprzętu wiadomo niewiele. Specyfikacja techniczna czy nowe funkcje owiane są na razie tajemnicą i są to szczegóły, które poznamy pewnie dopiero bliżej planowanej premiery.

Google Pixel Watch 3 powinien zadebiutować wraz z nowymi smartfonami firmy, czyli we wrześniu lub październiku. Natomiast słuchawki bezprzewodowe Google Pixel Buds Pro 2 mają pojawić się jeszcze w 2024 r. Możliwe jednak, że nieco wcześniej. Na przykład w maju, gdy odbędzie się konferencja I/O.

Premiera Pixel Buds Pro 2 w tym roku jest niemal pewna i przypuszczenia te bazują na dotychczasowym harmonogramie odświeżania słuchawek firmy. Nowe urządzenia tego typu pojawiają się w ofercie co około dwa lata. Pierwsze pochodzą z 2017 r. Kolejne z 2019 r. W 2021 r. pojawiły się Buds A. Natomiast wersja Pro została ogłoszona w maju 2022 r. Na więcej informacji o tych gadżetach trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

