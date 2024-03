Oppo Watch X zaprezentowany. Cena i specyfikacja smartwatcha

Oppo Watch X to nowy smartwatch chińskiej marki, który debiutuje w ofercie. Specyfikacja techniczna jest bliźniaczo podobna do ostatniego zegarka OnePlusa. Cena Oppo Watch X jest już znana. Smartwatch ma 1,43-calowy ekran AMOLED i pracuje pod kontrolą dwóch systemów operacyjnych. Są to Wear OS 4 i RTOS.

Oppo Watch X to nowy smartwatch, choć w rzeczywistości jest to przebrandowany zegarek OnePlus Watch 2. Potwierdza to design oraz specyfikacja techniczna. Cena w Azji, gdzie debiutuje gadżet, jest jednak nieco niższa od kwoty, którą trzeba zapłacić w Polsce. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Ekran AMOLED i dwa systemy operacyjne

Oppo Watch X ma ten sam ekran AMOLED, który jest w OnePlus Watch 2. Jest to 1,43-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 466 × 466 pikseli (326 ppi). Domyślna jasność to 600 nitów, ale może być zwiększona do nawet 1000 nitów. W tym drugim przypadku funkcja pojawi się wraz z planowaną aktualizacją oprogramowania.

Za obliczenia odpowiada tu procesor Snapdragon W5 Gen 1 z MCU BES2700BP. Qualcomm zoptymalizował czip pod kątem Wear OS od Google i pod kontrolą tego systemu pracuje smartwatch. Jednak używany jest także bardziej energooszczędny RTOS, co zapewnia dłuższy czas pracy na baterii. Jej pojemność to 500 mAh i producent deklaruje (w trybie oszczędnym) nawet do 12 dni pracy.

Cena Oppo Watch X atrakcyjna

Cena Oppo Watch X nie jest wygórowana. Klienci z Azji zapłacą za smartwatcha mniej względem Europejczyków, którzy chcą zakupić zegarek OnePlusa (kosztujący 329 euro). Sprzęt wyceniono na 1399 MYR, czyli około 1180 zł. To o kilkaset złotych mniej. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne koperty oraz paski.

Cena Oppo Watch X niższa od smartwatcha marki OnePlus.

Śledzenie ponad 100 aktywności i mocna obudowa

Smartwatch Oppo Watch X może śledzić ponad 100 różnych aktywności fizycznych oraz sen użytkowników. Jest też pulsometr i funkcja SpO2, czyli monitorowanie poziomu natlenienia krwi. Nie brakuje także NFC, które pozwala na płatności zbliżeniowe, a za łączność bezprzewodową z innymi gadżetami odpowiada Bluetooth 5.3.

Obudowa jest wodoszczelna na poziomie 5 ATM. To oznacza, że zegarek można zanurzyć na głębokość nawet 50 m. Ponadto spełnia założenia normy ochronnej IP68 oraz militarnej MIL-STD-810H. Specyfikacja techniczna smartwatcha widoczna jest niżej.

Oppo Watch X – specyfikacja techniczna

1,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 466 × 466 pikseli (326 ppi)

procesor Snapdragon W5 Gen 1 + MCU BES2700BP

2 GB pamięci RAM

32 GB pamięci na dane

Bluetooth 5.3

Wi-Fi b/g/n (2,4 i 5 GHz)

GPS

NFC

bateria o pojemności 500 mAh

obudowa wodoszczelna do 5 ATM

normy IP68 i MIL-STD-810H

mikrofon, głośniczek

pulsometr + SpO2

49 g (bez paska)

Wear OS 4 + RTOS

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne