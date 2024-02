OnePlus Watch 2 z Wear OS 4 na MWC 2024. Cena i specyfikacja smartwartcha

OnePlus Watch 2 to smartwatch, który był obiektem wielu przecieków. Za nami premiera, która odbyła się w trakcie barcelońskich targów MWC 2024 zgodnie z zapowiedziami. Cena urządzenia nie jest najniższa, ale nadrabia to specyfikacja techniczna. Zobaczmy sobie, co ten gadżet ma do zaoferowania.

Ekran AMOLED i duża bateria

Smartwatch OnePlus Watch 2 ma okrągły ekran AMOLED o przekątnej 1,43 cala oraz rozdzielczości 466 × 466 pikseli. Daje nam to zagęszczenie obrazu na poziomie 326 ppi. Jasność maksymalna wynosi 600 nitów. Wyświetlacz został pokryty szafirowym szkłem 2.5D, który zapewnia ochronę przed porysowaniem.

Specyfikacja smartwatcha OnePlus Watch 2 z Wear OS 4 jest rzeczowa.

Energię w zegarku dostarcza bateria o pojemności 500 mAh. Akumulator w trybie inteligentnym ma zapewnić działanie przez 100 h. W trakcie cięższego wykorzystania będzie to 48 h, a dla oszczędzania energii nawet 12 dni. Całość zamknięto w wodoszczelnej obudowie do 5 ATM (możliwość zanurzenia do 50 m) i spełniającej założenia normy ochronnej IP68.

Cena OnePlus Watch 2 nie jest niska

Cena OnePlus Watch 2 nie należy do najniższych. W Polsce zegarek wyceniono na 329 euro, czyli około 1415 zł. Jednak zamawiając go w ramach przedsprzedaży można liczyć na zniżkę w wysokości 30 euro. Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne koperty – stalowy oraz czarny. Ponadto na start dodawany jest prezent w postaci słuchawek Buds 3 o wartości aż 99 euro.

GPS oraz Wear OS 4

OnePlus Watch 2 ma moduł GPS, a za łączność bezprzewodową odpowiada moduł Bluetooth 5.3. Smartwatch ma procesor Snapdragon W5 Gen 1, który został zoptymalizowany pod kątem Wear OS. Ponadto zegarek oferuje aż 32 GB wbudowanej pamięci na dane, co pozwoli m.in. na przechowywanie plików z muzyką.

Urządzenie jest w stanie śledzić ponad 100 różnych aktywności fizycznych. Znajdziemy tu też pulsometr, funkcję SpO2 odpowiadająca za mierzenie poziomu natlenienia krwi czy zaawansowane śledzenie snu. Jest też głośniczek i mikrofon, co pozwala na prowadzenie rozmów audio. Specyfikacja techniczna smartwatcha widoczna jest niżej.

OnePlus Watch 2 – specyfikacja techniczna

1,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 466 × 466 pikseli (326 ppi)

procesor Snapdragon W5 Gen 1

32 GB pamięci na dane

Bluetooth 5.3

GPS

bateria o pojemności 500 mAh

obudowa wodoszczelna do 5 ATM + IP68

mikrofon, głośniczek

pulsometr + SpO2

49 g (bez paska)

Wear OS 4

źródło: opracowanie własne