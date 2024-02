Samsung Galaxy Ring pokazany na MWC 2024. Inteligentny pierścień blisko

Samsung Galaxy Ring to inteligentny pierścień, który został pokazany mediom w trakcie MWC 2024. Kiedy odbędzie się premiera gadżetu? Na to jeszcze trochę poczekamy. Samsung ujawnił jednak nowe informacje o funkcjach Galaxy Ring oraz jego design. Urządzenie prezentuje się bardzo dobrze i zapewni wiele opcji.

Samsung Galaxy Ring to inteligentny pierścień, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Co prawda nastąpi to dopiero za kilka miesięcy. Pierwsza zapowiedź tego gadżetu odbyła się w trakcie stycznoowej konferencji Unpacked. Koreańczycy zdecydowali się również przywieźć ten sprzęt do Barcelony, gdzie odbywają się targi elektroniczne MWC 2024 mające potrwać do 29 lutego.

Samsung Galaxy Ring pokazany na MWC 2024

W trakcie MWC 2024 Samsung zorganizował specjalne wydarzenie, gdzie zaprezentował zgromadzonym przedstawicielom mediów inteligentny pierścień Galaxy Ring. Koreańczycy w trakcie konferencji ujawnili nowe informacje o urządzeniu oraz odpowiedzieli na wybrane pytania przybyłych na miejsce dziennikarzy.

Inteligentny pierścień Samsung Galaxy Ring pokazany podczas MWC 2024.

Samsung Galaxy Ring ma zapewnić optymalny czas pracy na baterii. Dokładnych szczegółów firma nie podała, ale spodziewajmy się, że inteligentny pierścień na jednym naładowaniu będzie mógł działać przez co najmniej kilka dni. Producent prowadzi obecnie prace, których celem jest optymalizacja czasu pracy. Ponadto użytkownicy gadżetu będą mieli wybór. W przygotowaniu są specjalne tryby, gdzie będzie można zdecydować się na większą funkcjonalność lub też oszczędność energii.

Następnie mamy różne czujniki, ale producent ich nie sprecyzował. Wiadomo, że inteligentny pierścień ma oferować liczne funkcje z zakresu monitorowania snu, w tym pomiaru tętna, zbierania informacji o ruchu w nocy czy pomiarów głębokości snu. Firma chce też zapewnić możliwość śledzenia dni płodnych, co ułatwi planowanie dzieci oraz witalności.

Inteligentny pierścień dopiero za kilka miesięcy

Samsung Galaxy Ring to gadżet, który nie trafi na rynek na dniach. Oficjalna premiera odbędzie się pewnie dopiero latem. Najpewniej w lipcu, kiedy to spodziewamy się drugiej z tegorocznych konferencji Unpacked ze składanymi smartfonami w roli głównej. Tak więc na uruchomienie sprzedaży jeszcze trochę sobie poczekamy.

W trakcie udzielania odpowiedzi na pytania dziennikarzy zgromadzonych w trakcie wydarzenia poprzedzającego targi MWC 2024 w Barcelonie ujawniono kilka dodatkowych szczegółów. Na przykład to, że Samsung Galaxy Ring ma być dobrem uzupełnieniem smartwatchy producenta i zapewni z nimi odpowiednią kompatybilność. Oba urządzenia mają ze sobą współpracować i z pewnością nie będą się ze sobą gryźć.

Prace nad inteligentnym pierścieniem Samsung Galaxy Ring były prowadzone od kilku lat. Urządzenie co prawda nie będzie pierwszym tego typu gadżetem na rynku, bo mamy już przecież Oura Ring czy Amazfit Helio Ring. Sprzęt Koreańczyków pewnie będzie droższy, ale z drugiej strony zapewni więcej funkcji i lepszą integrację z innymi produktami firmy.

