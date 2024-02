Xiaomi Smart Band 9? Po co, jak jest już Samsung Galaxy Fit 3

Xiaomi Smart Band 9 to wyczekiwana opaska. Tymczasem debiutuje Samsung Galaxy Fit 3. Z pewnością będzie to udana alternatywa dla Xiaomi Smart Band 9, którą zobaczymy za kilka miesięcy. Znana jest cena i specyfikacja techniczna oraz funkcje urządzenia. Zobaczmy sobie, co ten sprzęt ma do zaoferowania.