Xiaomi Watch 2 w zasadzie oficjalnie. Cena i specyfikacja smartwatcha

Xiaomi Watch 2 to smartwatch, którego premiera ma odbyć się później w tym tygodniu. Tymczasem w Europie wybito się przed szereg. Znana jest cena Xiaomi Watch 2 oraz specyfikacja techniczna zegarka. Mało tego, bo urządzenie jest już dostępne w ramach przedsprzedaży. Ile kosztuje i gdzie go można kupić?

Xiaomi Watch 2 to smartwatch, którego oficjalna premiera ma odbyć się w niedzielę. Tego dnia zostanie zorganizowana specjalna konferencja firmy, gdzie zostanie zaprezentowany m.in. smartfon 14 Ultra. Tymczasem jeden ze sklepów wybił się przed szereg i uruchomił przedsprzedaż zegarka. W ten sposób cena oraz częściowa specyfikacja techniczna przestały być tajemnicą.

Cena Xiaomi Watch 2 atrakcyjna i trwa przedsprzedaż

Cena Xiaomi Watch 2 nie jest wygórowana. W Europie zegarek pojawił się w ofercie Amazonu, gdzie została uruchomiona przedsprzedaż. Urządzenie wyceniono na 200 euro, czyli około 860 zł. Dla porównania model 2 Pro sprzed kilku miesięcy w Polsce kosztuje 1099 zł. Wyposażenie obu smartwatchy jest dosyć podobne, ale ten nowy nie ma wbudowanego modemu zapewniającego łączność z sieciami LTE i to jest to w zasadzie największa różnica.

Cena Xiaomi Watch 2 jest niewygórowana.

Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne koperty. Zegarek można zamawiać w czarnym i srebrnym odcieniu obudowy. W zestawie znajdują się paski wykonane z tworzywa sztucznego. Przedsprzedaż odbywa się m.in. na łamach niemieckiego oraz włoskiego Amazonu. Gadżet z pewnością będzie dostępny także w ofercie na terenie Polski.

Ekran AMOLED i Snapdragon W5+ Gen 1

Xiaomi Watch 2 ma ten sam ekran, który jest w modelu 2 Pro. To okrągły wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,43 cala oraz rozdzielczości 466 × 466 pikseli. Sercem zegarka jest procesor Snapdragon W5+ Gen 1, czyli specjalny układ Qualcomma zaprojektowany z myślą o urządzeniach naręcznych oraz zoptymalizowany pod kątem platformy Wear OS od Google.







Smartwatch Xiaomi Watch 2

Smartwatch ma również wbudowany Bluetooth 2.2 oraz moduł NFC, który pozwoli m.in. na dokonywanie bezstykowych płatności w sklepach. Obudowa jest wodoszczelna na poziomie 5 ATM. To oznacza, że sprzęt można zanurzyć na głębokość do 50 m. Nie brakuje także pulsometru oraz funkcji SpO2, która odpowiada za monitorowanie natlenienia krwi. Pojemność baterii nie jest znana, ale pewnie będzie to około 500 mAh. Specyfikacja techniczna zegarka widoczna jest niżej. Nie jest ona jeszcze kompletna i pewne jej elementy mogą ulec zmianie.

Xiaomi Watch 2 – specyfikacja techniczna

1,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 466 × 466 pikseli

procesor Snapdragon W5+ Gen 1

2 GB pamięci RAM

32 GB miejsca na dane

bateria o pojemności około 500 mAh

Bluetooth 5.2

NFC

GPS/GNSS

pulsometr + SpO2

obudowa wodoszczelna do 5 ATM

Wear OS z oprogramowaniem producenta

źródło: opracowanie własne