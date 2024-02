Xiaomi Mi Band 9 wkrótce. Huawei z własną opaską chce być pierwszy

Xiaomi Mi Band 9 to wyczekiwana opaska chińskiej marki. Własne produkty tego typu szykują także inny producenci. Wśród nich jest również Huawei. Wygląda na to, że gadżet tej marki pojawi się jeszcze przed Xiaomi Mi Band 9. Wynika to z faktu, że opaska jest już certyfikowana i dostrzeżono ją w jednym z urzędów.

Xiaomi Mi Band 9 to opaska, której oficjalnej premiery spodziewamy się w drugim kwartale tego roku. Dotyczy to jednak tylko Chin, bo w Europie gadżet pojawi się z poślizgiem i nastąpi to pewnie w okolicy lata. Własne alternatywy szykują także inni producenci i wygląda na to, że część z nich uprzedzi konkurenta. Wśród nich jest Huawei.

Nowa opaska Huawei zadebiutuje pewnie przed Xiaomi Mi Band 9

Huawei również szykuje opaskę Band 9 i została ona dostrzeżona pod taką nazwą na stronie jednego z azjatyckich urzędów. Mowa o malezyjskim SIRIM, gdzie urządzenie certyfikowano pod kryptonimem KIM-B19. Niestety strona organu nie ujawnia nam szczegółów związanych z wyposażeniem urządzenia.

Opaska Huawei zapewne przed Xiaomi Mi Band 9

Wygląda jednak na to, że opaska Huawei Band 9 zadebiutuje jeszcze przed produktem marki Xiaomi. Wynika to z faktu, że sprzęt uzyskuje już stosowne certyfikaty niezbędne przed wprowadzeniem go na rynek. Debiut zapewne jest blisko i istnieje duże prawdopodobieństwo, że odbędzie się jeszcze w tym kwartale. Natomiast na nowego Mi Banda poczekamy nieco dłużej.

