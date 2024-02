Xiaomi Smart Band 8 Pro z ceną. Ile zapłacimy w Polsce?

Xiaomi Smart Band 8 Pro to opaska, którą wkrótce kupimy także w Polsce. Do sieci przedostała się cena gadżetu w euro. Urządzenie będzie tańsze od poprzedniej wersji. Na podstawie tej kwoty może też wydedukować, ile zapłacimy za Xiaomi Smart Band 8 Pro nad Wisłą. Na start spodziewajmy się promocji z niższą ceną.

Xiaomi Smart Band 8 Pro to opaska, która w Chinach debiutowała już w sierpniu. W Europie i Polsce cały czas czekamy na to urządzenie, ale wygląda na to, że premiera jest już kwestią najbliższych tygodni. Tymczasem dowiadujemy się, jaka ma by cena gadżetu na Starym Kontynencie. Ile zapłacimy za nowego smartbanda marki?

Cena Xiaomi Smart Band 8 Pro niższa od poprzednika

Cena opaski Xiaomi Smart Band 8 w Europie została ustalona na kwotę 89 euro i jest to pierwsza dobra wiadomość. Informacje na ten temat uzyskał serwis Appuals. Jest to 10 euro mniej w porównaniu do 7. generacji urządzenia, za które na Starym Kontynencie trzeba było zapłacić 99 euro. Na tym nie koniec pozytywnych wieści.

Cena Xiaomi Smart Band 8 Pro w Europie i Polsce niższa od poprzednika.

Ponadto producent ma przygotować na start różne promocje. Dzięki temu cena opaski początkowo zostanie obniżona. W zależności od rynku nawet do kwoty około 69 euro, czyli będzie tańsza o kolejne 20 euro. Ile zapłacimy w Polsce?

Tyle zapłacimy za nową opaskę w Polsce

Polska cena Xiaomi Smart Band 8 Pro nie jest na razie znana. Biorąc jednak pod uwagę aktualne kursy walut, to powinna to być kwota na poziomie około 385 zł. Natomiast w ramach promocji na start może zostać obniżona nawet o 100 zł.







Do wyboru w Europie będą dwa warianty kolorystyczne obudowy ze srebrną lub szarą kopertą oraz paskami w białym i czarnym wariancie kolorystycznym, które widać na załączonych w galerii grafikach prasowych. Możliwe, że do wyboru będzie więcej opcji, które oferowane są w Chinach i są to dla przykładu paski w żółtym oraz niebieskim odcieniu.

Premiera Xiaomi Smart Band 8 Pro na MWC 2024

Spodziewamy się, że oficjalna premiera opaski Xiaomi Smart Band 8 Pro w Europie odbędzie się w trakcie barcelońskich targów MWC 2024. Impreza w stolicy Katalonii została zaplanowana na 26-29 lutego. Wtedy powinniśmy poznać więcej szczegółów.

Nowa opaska ma 1,74-calowy ekran AMOLED z odświeżaniem obrazu w 60 Hz i jasności maksymalnej na poziomie 600 nitów. Następnie mamy moduły GPS i NFC. Wbudowana bateria o pojemności niespełna 300 mAh ma zapewnić na jednym naładowaniu nawet 14 dni pracy. Ponadto sprzęt ma zestaw czujników, w tym pulsometr oraz funkcję SpO2, czyli jest w stanie zmierzyć poziom natlenienia krwi. Nie zabrakło także opcji śledzenia snu i ponad 150 różnych aktywności fizycznych. Całość zamknięto w wodoszczelnej obudowie do 5 ATM, a to oznacza, że urządzenie można zanurzyć nawet na głębokość do 50 m.

