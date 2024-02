Samsung Galaxy Fit 3 blisko. Są rendery, funkcje oraz specyfikacja opaski

Samsung Galaxy Fit 3 to nowa opaska koreańskiej marki. Do sieci wyciekły rendery i materiały prasowe poświęcone urządzeniu. Dzięki temu możemy zapoznać się ze specyfikacją techniczną. Wiemy też, jakie nowe funkcje otrzyma opaska Samsung Galaxy Fit 3. Urządzenie powinno jeszcze zadebiutować w tym miesiącu.

Samsung Galaxy Fit 3 to opaska dla osób aktywnych fizycznie, która w przeciekach pojawia się od miesięcy. Premiera ma odbyć się jeszcze w tym miesiącu. Tymczasem dowiadujemy się, jakie nowe funkcje zaoferuje gadżet. Znana jest także niemal kompletna specyfikacja techniczna. Informacje te ujawniają rendery i grafiki pochodzące z materiałów prasowych producenta.

Ekran AMOLED i wodoszczelna obudowa

Samsung Galaxy Fit 3 to opaska, która ma prostokątny ekran AMOLED o przekątnej 1,6 cala. Wiemy, że ma on wyświetlać obraz w rozdzielczości 256 × 402 pikseli. Względem poprzedniej generacji widać tutaj dużą zmianę. Producent ułatwił także nawigację poprzez dodanie nowych gestów z użyciem palców.

Opaska Samsung Galaxy Fit 3

Obudowa opaski została wykonana z aluminium, gdzie w poprzedniej było to tworzywo sztuczne. Urządzenie spełnia założenia normy ochronnej IP68, a ponadto zapewnia wodoszczelność do 5 ATM. To oznacza, że gadżet można zanurzyć na głębokość do 50 m. Na boku obudowy znajduje się jeden przycisk, którego pięciokrotne wciśnięcie wywołuje funkcję SOS.

Żywotna bateria i Bluetooth 5.3

Opaska Samsung Galaxy Fit 3 ma baterię o pojemności 208 mAh. Producent deklaruje, że po 30 minutach ładowania akumulator oferuje 65 proc. poziomu naładowania. W przypadku czasu pracy mówi się o nawet 13 dniach nieprzerwanego działania.









Urządzenie ma również nowoczesny moduł Bluetooth 5.3, który odpowiada za łączność bezprzewodową z innymi sprzętami. Niestety zabrakło NFC i takiego rozwiązania tu nie znajdziemy, co warto mieć na uwadze. Nie ma też GPS-u.

Opaska śledzi ponad 100 aktywności

Samsung Galaxy Fit 3 oferuje też dużo funkcji z zakresu śledzenia aktywności użytkowników. Opaska ma wspierać ponad 100 różnych ćwiczeń. Następnie mamy monitorowanie snu oraz pulsometr. Na uwagę zasługuje również funkcja wykrywania upadków, która będzie współpracować z opcją połączenia alarmowego. Premiera ma odbyć się później w tym miesiącu. Znana specyfikacja techniczna gadżetu widoczna jest niżej.

Samsung Galaxy Fit 3 – specyfikacja techniczna

1,6-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 256 × 402 pikseli

16 MB pamięci operacyjnej RAM

256 GB miejsca na dane

Bluetooth 5.3

pulsometr

bateria o pojemności 208 mAh (do 13 dni pracy)

śledzenie ponad 100 aktywności fizycznych

obudowa zgodna z IP68

wodoszczelność do 5 ATM

36,8 g (z paskiem)

