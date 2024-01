Honor Band 9 w drodze. Opaska powalczy z produktem Xiaomi

Honor Band 9 to produkt, który powalczy wkrótce o klientów z opaską Xiaomi. Urządzenie zostało dostrzeżone na stronie Bluetooth SIG. To oznacza, że debiut musi być blisko. Wygląda też na to, że opaska marki Honor pojawi się na rynku jeszcze przed Xiaomi Band 9, którego spodziewamy się w drugim kwartale.

Honor Band 9 to nowa opaska, która powalczy o klientów ze smartbandami Xiaomi. Urządzenie ukrywa się pod nazwami kodowymi RHE-B39 oraz RHE-B19 i pod takimi dostrzeżono je na stronie Bluetooth SIG. To oznacza, że do wyboru będą co najmniej dwa warianty gadżetu, o którym to na razie wiadomo bardzo niewiele.

Premiera Honor Band 9 zapewne przed opaską Xiaomi

Wiemy, że nowa opaska Xiaomi ma pojawić się w ofercie w drugim kwartale 2024 r. Pewnie nastąpi to w okolicy maja. Tymczasem Honor Band 9 może zadebiutować nieco wcześniej. Na co wskazuje chociażby wspomniana certyfikacja przeprowadzona przez Bluetooth SIG. Dokładne daty premiery obu urządzeń nie są jednak na razie znane.

Honor Band 9 powalczy z opaską Xiaomi

Co wiemy o opasce Honor Band 9? Niewiele, bo nadany certyfikat ujawnia obecność modułu Bluetooth 5.3 i to w zasadzie tyle. Spodziewajmy się jednak, że względem poprzedniej generacji pojawi się więcej usprawnień, które obejmą różne aspekty, w tym wyświetlacz, który powinien zaoferować lepsze parametry. Na szczegóły trzeba będzie jednak poczekać.

