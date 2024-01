Redmi Watch 4 to tani smartwatch Xiaomi. Cena i specyfikacja zegarka

Redmi Watch 4 to zegarek, który najpierw debiutował w Chinach. To tani smartwatch Xiaomi, którego premiera w Państwie Środka odbyła się w listopadzie. Po kilku tygodniach trafia do Europy. W Polsce gadżet ma być dostępny pod koniec tego miesiąca. Jak prezentuje się cena, specyfikacja techniczna oraz funkcje tego sprzętu? Zobaczmy, co urządzenie ma do zaoferowania.

Blisko 2-calowy ekran AMOLED i wodoszczelna obudowa

Redmi Watch 4 to smartwatch, który ma ekran wykonany w technologii AMOLED o przekątnej 1,97 cala. Jest to prostokątny wyświetlacz oferujący obraz o zmiennej częstotliwości od 5 do 60 Hz oraz rozdzielczości 390 × 450 pikseli. Jasność maksymalna wynosi 600 nitów, co pozwoli na użytkowanie gadżetu również w słońcu. Nie zabrakło też funkcji AoD, czyli zawsze włączonego ekranu.

Specyfikacja techniczna Redmi Watch 4 obejmuje m.in. 1,97-calowy ekran AMOLED

Smartwatch został zamknięty w metalowej obudowie, której ramka została wykonana z aluminium wraz z elementami ze stali nierdzewnej. Urządzenie jest wodoszczelne na poziomie 5 ATM. To oznacza, że przetrwa bez uszczerbku zanurzenie w wodzie na głębokość nawet do 50 m.

Cena Redmi Watch 4 atrakcyjna

Cena Redmi Watch 4 nie jest wygórowana. Przeciwnie, bo to tani smartwatch Xiaomi. W Europie będzie go można kupić za 100 euro, a więc w Polsce pewnie zapłacimy około 450 zł. Urządzenie ma być dostępne w ofercie na terenie naszego kraju w drugiej połowie stycznia. Marka przygotowała dwa warianty kolorystyczne ramki. Są to ciemnoszary oraz srebrny. Do wyboru będą także różne paski.

Redmi Watch 4 to tani smartwatch Xiaomi. Cena jest niska

Bluetooth 5.3 oraz moduł NFC

Za komunikację bezprzewodową zegarka Redmi Watch 4 z innymi urządzeniami odpowiada Bluetooth 5.3. Nie zabrakło tu funkcji połączeń głosowych. Następnie mamy moduły GNSS oraz NFC. Zegarek jest w stanie śledzić ponad 150 różnych aktywności fizycznych, ma pulsometr z 24-godzinnym monitorowaniem pracy serca oraz zapewnia funkcję SpO2, czyli pomiar natężenia tlenu we krwi.

Bateria smartwatcha ma pojemność 470 mAh, a więc jest całkiem spora. Xiaomi deklaruje, że użytkownicy na jednym naładowaniu akumulatora mogą liczyć na nawet 20 dni pracy. Całość pracuje pod kontrolą autorskiego oprogramowania HyperOS. Specyfikacja techniczna zegarka widoczna jest niżej.

Xiaomi Redmi Watch 4 – specyfikacja techniczna

1,97-calowy ekran AMOLED z AoD o rozdzielczości 390 × 450 pikseli i jasności do 600 nitów

Bluetooth 5.3

GPS

NFC

pulsometr + SpO2

bateria o pojemności 470 mAh (ok. 20 dni pracy)

obudowa wodoszczelna do 5 ATM

śledzenie ponad 150 aktywności fizycznych

głośniczek i mikrofon do rozmów

31,5 g

HyperOS

