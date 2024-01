Oppo Watch 4 w drodze. Wycieka cena i specyfikacja smartwatcha

Oppo Watch 4 to smartwatch, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna urządzenia. Ta zwiastuje, że zegarek zapowiada się ciekawie. Znana jest również przybliżona cena Oppo Watch 4 i ta nie będzie zbyt niska, ale sprzęt ma to nadrabiać funkcjami.

Oppo Watch 4 to smartwatch, który wkrótce dołączy do modelu Pro. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna nowego zegarka? Rąbka tajemnicy na ten temat uchylił leaker Digital Chat Station, który udostępnił informacje na własnym koncie. Czego powinniśmy się spodziewać?

Prostokątny ekran OLED i Snapdragon W5

Oppo Watch 4 to smartwatch, który otrzyma prostokątny i zakrzywiony ekran OLED-owy wykonany w technologii LTPO. Jest to wyświetlacz o przekątnej 1,91 cala oraz rozdzielczości 378 × 496 pikseli. To daje nam zagęszczenie obrazu na poziomie 326 ppi. Urządzenie wspiera funkcję AoD, czyli zawsze włączonego ekranu oraz ma oferować jasność maksymalną na poziomie aż 1000 nitów. Ponadto nie zabraknie czegoś, co zostało nazwane gestami Lingxi.

Pod obudową nowego zegarka znajdzie się procesor Snapdragon W5, czyli czip Qualcomma zaprojektowany z myślą o urządzeniach noszonych. Będzie on wspomagany przez koprocesor BES2700. Więcej informacji nie podano. W tym związanych z pamięcią, ale spodziewajmy się 2 GB RAM-u oraz co najmniej 16 GB miejsca na dane.

Snapdragon W5 jest procesorem wykonanym w 4-nm litografii składającym się z czterech rdzeni A53 taktowanych zegarem do 1,7 GHz. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Adreno 702. Znajdziemy tu również jednokanałowy kontroler pamięci RAM typu LPDDR4-2133. Nie zabrakło też obsługi Bluetooth 5.3 i łączności z sieciami LTE.

Cena Oppo Watch 4 nie będzie najniższa

Zegarki chińskiej marki nie należą do najtańszych. W przypadku modelu Pro są to kwoty od 2199 juanów. Cena Oppo Watch 4 w tańszej wersji będzie niższa. Tutaj przecieki wskazują na mniej niż 2 tys. juanów, ale dokładnych szczegółów na ten temat nie ma. Może to być 1999 juanów lub też mniej.

Pełna specyfikacja techniczna smartwatcha nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna zegarka Oppo Watch 4 bez dopisku Pro nie jest na razie znana. W droższym wariancie jest również duża bateria o pojemności aż 570 mAh, która zapewnia aż 5 dni pracy podczas zwykłego użytkowania i nawet dwa tygodnie w trybie oszczędzania energii. Znajdziemy tu również zestaw różnych czujników, w tym 8-kanałowego do pomiaru pulsu oraz SpO2, czyli poziomu natlenienia krwi. Nie zabrakło też sensora do wykonywania prostego badania EKG.

Na razie wiemy tyle, że Oppo Watch 4 istnieje i jego premiera odbędzie się później w tym roku. Pełna specyfikacja techniczna smartwatcha zapewne zostanie ujawniona bliżej rynkowego debiutu. Na razie na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze poczekać. Co nie zmienia faktu, że zapewne poznamy je bliżej planowanego terminu oficjalnej prezentacji.

