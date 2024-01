Amazfit Helio Ring. Inteligentny pierścień zadebiutował przed Galaxy Ring

Amazfit Helio Ring to inteligentny pierścień, który marka zaprezentowała w trakcie targów CES 2024 w Las Vegas. Gadżet zadebiutował zanim Samsung pokazał własny Galaxy Ring. Akcesorium firmy Amazfit stworzono dla sportowców. Cena Helio Ring na razie jest tajemnicą, ale wiemy, że sprzedaż ruszy wiosną.

Samsung szykuje swój inteligentny pierścień o nazwie Galaxy Ring, ale firma została uprzedzona przez konkurencję. Mowa o marce Amazfit, która zaprezentowała Helio Ring w trakcie odbywających się w Las Vegas targów elektronicznych CES 2024. Gadżet jest ciekawy i został zaprojektowany z myślą o sportowcach. Jego cena na razie nie została podana i mamy ją poznać bliżej planowanego debiutu. Wiemy za to, jakie możliwości oferuje to niewielkie urządzenie.

Inteligentny pierścień z premierą na CES 2024

Amazfit zaprezentowało inteligentny pierścień Helio Ring w trakcie targów CES 2024, które potrwają w Las Vegas do 12 stycznia. Na stoisku firmy będzie można oglądać to urządzenie, ale na jego sprzedaż jeszcze trochę sobie poczekamy. Sprzedaż ma ruszyć wczesną wiosną tego roku. Zamówienia będzie można składać za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej producenta od marca. Klienci, którzy się na to zdecydują, będą mogli liczyć na prezent. Tym gratisem będzie bezpłatny trzymiesięczny okres próbny usługi wypoczynku i odnowy biologicznej Zepp Aura.

Inteligentny pierścień Amazfit Helio Ring

Cena Amazfit Helio Ring nieznana

Cena gadżetu Amazfit Helio Ring nie jest na razie znana. Biorąc jednak pod uwagę dotychczasowe produkty marki możemy oczekiwać, że nie powinna być wygórowana i raczej będzie to atrakcyjna kwota. Szczegóły związane z ceną być może zostaną podane jeszcze w lutym, w trakcie barcelońskich targów MWC 2024, które odbędą się pod koniec przyszłego miesiąca. Wtedy producent może ujawnić więcej informacji.

Amazfit Helio Ring to inteligentny pierścień o wadze niespełna 4 g. Gadżet wykonano ze stopu tytanu. Urządzenie może uzupełniać funkcjonalność oferowaną przez smartwatche lub też działać niezależnie od nich.

Urządzenie oferuje śledzenie snu, statystyki regeneracji sportowej i inne informacje, takie jak tętno, natlenienie krwi i poziom stresu. Zbieranie danych odbywa się z wykorzystaniem specjalnych czujników, które umieszczone są pod spodnią częścią inteligentnego pierścienia. Na uwagę zasługuje również wskaźnik, który może być pomocny w trakcie podejmowania kolejnych wysiłków. Obudowa jest wodoszczelna na poziomie 10 ATM, a więc ze sprzętem można z powodzeniem nurkować.

Samsung Galaxy Ring dopiero za jakiś czas

Wygląda więc na to, że Amazfit wraz ze swoim Helio Ring ubiegł konkurencję. Samsung również szykuje inteligentny pierścień nazywany powszechnie jako Galaxy Ring, ale to akcesorium nie jest rzekomo jeszcze gotowe do wprowadzenia na rynek i jego debiut może odbyć się najwcześniej później w tym roku. Pewne plotki mówią o lecie.

