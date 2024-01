HomePod 3. Jakie nowości i zmiany wniesie głośnik Apple z Siri?

HomePod 3 to głośnik inteligentny Apple z Siri, który może pojawić się w ofercie już w 2024 r. Jakie nowości oraz zmiany wprowadzi to urządzenie? Apple chce go wyposażyć w zakrzywiony ekran LCD, który stanie się dzięki temu bardziej funkcjonalny. Design głośnika HomePod 3. generacji nie ma ulec większym modyfikacjom.

HomePod 3. generacji to nowy głośnik inteligentny, nad którym pracuje Apple. Plotki mówią o tym, że takie urządzenie pojawi się w ofercie firmy już w 2024 r. Mówi się nawet o pierwszej połowie tego roku. Jakie zmiany oraz nowości wprowadzi ten sprzęt z Siri? Pewne szczegóły są już znane. Zobaczmy sobie, czego można się spodziewać.

Zakrzywiony ekran LCD

W zeszłym roku analityk Ming Chi Kuo, który w przeszłości dysponował sprawdzonymi informacjami z obozu Apple przekazał, że w pierwszej połowie 2024 r. firma zamierza wprowadzić do oferty nowy głośnik inteligenty z Siri. Ma on rzekomo dostać duży wyświetlacz o przekątnej aż 7 cali, który ma pochodzić z fabryk firmy Tianma. Potem pojawiły się nowe szczegóły oraz zdjęcia prototypu.

Apple planuje umieścić w głośniku HomePod 3. generacji wyświetlacz wykonany w technologii LCD, który będzie zakrzywiony. Nie jest on jednak większy względem tego, który Apple zaimplementowało w ostatniej wersji urządzenia. W drodze są nowe funkcje.







Prototyp głośnika z Siri HomePod 3

HomePod 3 ma zaoferować bardziej funkcjonalny ekran. Ma pojawić się rozmazane tło bazujące na barwach okładek z albumów Apple Music oraz aplikacji Podcast. Następnie mamy wyświetlanie pewnych powiadomień, ale nie wiadomo na razie, jak to dokładnie ma działać. To wyjaśni się dopiero z czasem.

HomePod 3 bez większych zmian w designie

Zdjęcia prototypu głośnika HomePod 3 krążące po sieci ujawniły nam, że sprzęt nie wprowadzi większych zmian w designie. Ten pozostanie w zasadzie bez dużych modyfikacji i będą one wyłącznie czysto kosmetyczne. Dotyczy to sprzętu ukrywające się pod kryptonimem B720, który jest bardzo podobny do 2. generacji sprzętu.

Oczywiście sporo może ulec zmianie pod obudową. Z pewnością Apple zaimplementuje nowszy procesor, który zapewni więcej możliwości. Nie powinno także zabraknąć rozwiązań z myślą o domu inteligentnym, jak te zaimplementowane wcześniej. Mowa o czujnikach temperatury czy wilgotności. Wynika to z faktu, że sprzęt pełni rolę huba dla akcesoriów zgodnych z platformą HomeKit.

Apple opracowuje dla serii więcej nowości

HomePod 3 może być głośnikiem bardzo podobnym do 2. generacji tego urządzenia. Co nie zmienia faktu, że Apple wybiega w przyszłość i opracowuje bardziej daleko idące rozwiązania. Firma ma prototypy, które wyposażone są w kamery oraz większe ekrany. Nie znamy jednak planów producenta związanych z wprowadzeniem tych nowości do produktów dostępnych w sklepach. Kto wie, a może w przyszłym roku?

