IQOO Watch to pierwszy smartwatch w ofercie tej marki. Nie jest to jednak zupełnie nowy sprzęt. W rzeczywistości to przebrandowany zegarek Vivo Watch 3, który w Chinach debiutował kilka tygodni temu. Design i specyfikacja techniczna są takie same. Nieco inna jest cena gadżetu. Zobaczmy sobie, co ten sprzęt ma do zaoferowania.

Okrągły ekran AMOLED i pojemna bateria

IQOO Watch to smartwatch z 46-mm tarczą. Umieszczono w niej okrągły ekran AMOLED o przekątnej 1,43 cala oraz rozdzielczości 466 × 466 pikseli. Wyświetlacz wspiera funkcję AoD i producent przygotował dla niego także wiele tarcz. Z boku obudowy umieszczono dwa przyciski, z których jeden jest cyfrową koronką.

Smartwatch IQOO Watch

Bateria znajdująca się pod obudową zegarka ma pojemność 505 mAh. Producent deklaruje na jednym jej naładowaniu do 7 dni pracy. Oczywiście czas ten zależny jest od indywidualnego wykorzystania smartwatcha. Na przykład korzystanie z funkcji AoD skróci czas pracy, co warto mieć na uwadze.

Cena IQOO Watch atrakcyjna

Cena IQOO Watch nie jest wygórowana. W podstawowej konfiguracji sprzętowej zegarek kosztuje 1099 juanów (ok. 604 zł). Natomiast w opcji z eSIM jest to kwota na poziomie 1299 juanów (ok. 714 zł). Urządzenie można już zamawiać w Chinach i na start przygotowaną ofertę promocyjną, gdzie można zaoszczędzić 50 juanów.

Cena IQOO Watch jest atrakcyjna

Opcjonalny eSIM i śledzenie różnych aktywności

IQOO Watch to smartwatch, który opcjonalnie dostępny jest z modemem LTE oraz funkcję eSIM. Dzięki temu zapewnia łączność z sieciami komórkowymi bez potrzeby parowania z telefonem. Ten wariant kosztuje 200 juanów więcej. Ponadto zegarek ma moduł Bluetooth oraz wielofunkcyjne NFC. Nie zabrakło też GPS-u.

Specyfikacja smartwatcha IQOO Watch jest całkiem dobra

Smartwatch jest w stanie śledzić ponad 100 różnych aktywności fizycznych. Następnie mamy pulsometr oraz funkcję SpO2, która odpowiada za monitorowanie poziomu natlenienia krwi. Całość pracuje pod kontrolą oprogramowania BlueOS i została zamknięta w wodoszczelnej obudowie do 5 ATM (50 m). Specyfikacja techniczna gadżetu widoczna jest niżej.

IQOO Watch – specyfikacja techniczna

1,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 466 × 466 pikseli

64 MB pamięci RAM

4 GB miejsca na dane

Bluetooth

GPS

NFC

modem LTE + eSIM (opcjonalnie)

bateria o pojemności 505 mAh

śledzenie ponad 100 aktywności

pulsometr + SpO2

obudowa wodoszczelna do 5 ATM

36 g

BlueOS

