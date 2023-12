Fossil Gen 7 nie powstanie. Marka porzuca smartwatche z Wear OS

Fossil Gen 7 to wyczekiwany zegarek i jeśli też czekacie na to urządzenie z Wear OS, to nie mamy dobrych wieści. Marka porzuca smartwatche pracujące pod kontrolą platformy Google. To oznacza, że Fossil Gen 7 nie powstanie. Przy okazji firma przeceniła obecną generację smartwatcha i można go nabyć 50 proc. taniej.

Fossil Gen 7 to wyczekiwany zegarek z Wear OS. Co nie dziwi, bo aktualna generacja sprzętu została wprowadza do oferty ponad dwa lata temu. Fani marki od jakiegoś czasu wypatrują więc nowego modelu. Tutaj niestety nie mamy dobrych wieści. Okazuje się, że taki smartwatch z platformą Google nie pojawi się w sprzedaży.

Smartwatch Fossil Gen 7 z Wear OS nie powstanie

Firma zdecydowała się rozstać z platformą Google po wielu latach i nie ma w planach wprowadzenia do oferty kolejnych smartwatchy z Wear OS. To oznacza, że zegarek Fossil Gen 7 nie powstanie. Producent nie wyjaśnił powodów własnej decyzji, ale już od jakiegoś czasu widoczna tu była stagnacja. Nie wiadomo również, na jakie alternatywne oprogramowanie zdecydowano się w przypadku inteligentnych zegarków marki. To powinno wyjaśnić się z czasem.

Obecnie firma wyprzedaje smartwatcha Fossil Gen 6. Ten zegarek z Wear OS został mocno przeceniony i można go nabyć za mniej niż 50 proc. normalnej ceny. Widzimy, że producent czyści magazyny i odbywa się to za pośrednictwem oficjalnego sklepu internetowego marki.

źródło