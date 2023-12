AirPods 4 to nowe słuchawki bezprzewodowe Apple, które zobaczymy w ofercie w 2024 r. Ich cena będzie niższa względem modelu Pro, a otrzymają liczne zmiany, które to je do nich przybliżą. Wiemy, że Apple w słuchawkach AirPods 4 planuje zaimplementować USB C. Pojawi się także aktywne wyciszanie dźwięków otoczenia.

AirPods 4 to nowe słuchawki bezprzewodowe, które Apple planuje wprowadzić do oferty w przyszłym roku. W przeciwieństwie do modelu Pro 3. generacji, które to zobaczymy dopiero w 2025 r. Co nowego zobaczymy wraz z tańszą wersją? Zebrałam znane informacje w jednym miejscu. Zobaczmy, czego można się spodziewać.

Słuchawki bezprzewodowe AirPods 4 z USB C

Apple planuje wraz z AirPods 4. generacji przejść na złącze USB C. Zamieniono nim przestarzały port Lightning już w modelu Pro i wiemy, że to samo ma stać się wraz ze słuchawkami Max 2. Nie powinno to dziwić, bo gigant z Cupertino sukcesywnie stawia na nowy interfejs i pozbywa się poprzedniego w kolejnych produktach. Tak stało się w tym roku w iPhone’ach i całkowite przejście jest tylko kwestią czasu.

Słuchawki bezprzewodowe Apple AirPods 4 dostaną USB C i ANC

Apple ma jeszcze pewne produkty, gdzie stosowane jest złącze Lightning. Dotyczy to na przykład akcesoriów dla komputerów z serii Magic. Mowa o myszce, klawiaturze czy gładziku. Te urządzenia również mają w 2024 r. dostać interfejs USB C i wiemy, że powinno to nastąpić już w przyszłym kwartale. Premiery tych gadżetów spodziewamy się w marcu.

Apple szykuje dwie wersje i w jednej z nich ANC

AirPods 4 to słuchawki bezprzewodowe, które mają być dostępne w dwóch wersjach. W droższej edycji urządzenia ma zostać zaimplementowane ANC, czyli aktywne wyciszanie dźwięków z otoczenia. Takiej opcji zabrakło w 3. generacji, ale teraz Apple planuje to naprawić. Spersonalizowany dźwięk przestrzenny był dostępny wcześniej i taka funkcja zostanie zachowana.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że ANC ma być dostępne tylko w droższych AirPods 4. To niestety może wywołać pewne zamieszanie wśród klientów, ale być może Apple jakoś sobie z tym poradzi. Ponadto nie zabraknie integracji z funkcją Znajdź, co pozwoli na łatwe odnalezienie zagubionych słuchawek.

Nowy design

Wraz z AirPods 4 Apple planuje nieco odświeżyć design własnych słuchawek bezprzewodowych z tańsze linii. Wraz z 3. generacją pod względem wyglądu zbliżyły się one do edycji Pro i pewnie wraz z kolejnymi będzie to jeszcze głębsza zmiana. Dokładne plany producenta w tym zakresie nie są jednak znane.

Apple planuje wprowadzić do oferty AirPods 4. generacji w drugiej połowie 2024 r. To oznacza, że premiera najpewniej odbędzie się we wrześniu, a więc w trakcie tej samej konferencji, gdzie zobaczymy iPhone’y 16 oraz nowe zegarki z watchOS. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać, ale zapewne poznamy je bliżej planowanego debiutu.

źródło: opracowanie własne