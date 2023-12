Xiaomi Smart Band 8 Pro Genshin Impact Edition to nowa opaska w ofercie marki. Jest to limitowana edycja ostatniego smartbanda firmy, która inspirowana jest popularną grą. Cena jest znana i sprzęt można zamawiać również z dostawą poza Chinami. Zobaczmy sobie, co to urządzenie Xiaomi ma do zaoferowania.

Xiaomi Smart Band 8 Pro Genshin Impact Edition to nowa opaska, która pojawia się w portfolio marki. Gadżet jest limitowaną edycją smartbanda wprowadzonego do oferty latem tego roku. Cena nie jest zbyt niska. Klienci mogą jednak liczyć na całkiem bogaty zestaw. Zobaczmy sobie, co on zawiera.

Zestaw Xiaomi Smart Band 8 Pro Genshin Impact Edition

Opaska Xiaomi Smart Band 8 Pro Genshin Impact Edition sprzedawana jest w specjalnym zestawie, którego zawartość jest całkiem bogata. Stylizowane pudełko zawiera gadżety z motywami nawiązującymi do Tartaglii, znanej również jako Childe. Znajdziemy tu plakat oraz nalepki z motywami tematycznymi.







Opaska Xiaomi Smart Band 8 Pro Genshin Impact Edition

Opaska z zestawu Xiaomi Smart Band 8 Pro Genshin Impact Edition ma obudowę w srebrnym kolorze oraz specjalny pasek wykonany z tworzywa sztucznego mającego motyw z serii w postaci maski Childe’a. Nie zabrakło także specjalnie wzorowanej ładowarki. Całość prezentuje się całkiem ciekawie, choć oczywiście stylistycznie jest to gadżet skierowany do fanów, a nie ogółu klientów. Z pewnością jednak znajdą się chętni.

Cena opaski nie taka niska

Cena Xiaomi Smart Band 8 Pro Genshin Impact Edition nie jest wygórowana. Gadżet można zamawiać także z dostawą poza Chinami. Dystrybucją sprzętu zajął się sklep Giztop, gdzie smartband jest dostępny za 199 dol. To ponad dwa razy tyle, co w przypadku standardowej edycji. W tym drugim przypadku zestaw jest znacznie bardziej ubogi.

Specyfikacja techniczna bez zmian

Opaska z zestawu Xiaomi Smart Band 8 Pro Genshin Impact Edition różni się od zwykłej wersji jedynie wizualnie oraz zawartością opakowania. Specyfikacja techniczna oraz funkcje względem standardowej edycji tego smartbanda nie uległa zmianie. W drodze jest także wariant global.

Urządzenie ma 1,74-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 336 × 480 pikseli i odświeżaniem obrazu w 60 Hz. Następnie mamy wsparcie dla funkcji AoD. Pod obudową znajduje się bateria o pojemności 289 mAh, która według deklaracji producenta na jednym naładowaniu ma zapewnić nawet do 14 dni pracy. Za łączność bezprzewodową odpowiada moduł Bluetooth 5.3.

Opaska Xiaomi Smart Band 8 Pro ma również wbudowany moduł NFC oraz GPS. Urządzenie jest w stanie śledzić ponad 150 różnych aktywności fizycznych. Nie brakuje też pulsometru oraz funkcji SpO2, która odpowiada za monitorowanie poziomu natlenienia krwi. Całość zamknięto w obudowie wodoszczelnej do 5 ATM. To oznacza, że sprzęt można zanurzyć na głębokość do 50 m.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło