Redmi Watch 4 to nowy smartwatch Xiaomi. Niska cena i sporo funkcji

Redmi Watch 4 to nowy smartwatch Xiaomi, który wyróżnia się niską ceną. Urządzenie jest niedrogie, a mimo to ma sporo funkcji oraz opcji. Zegarek Redmi Watch 4 ma duży ekran AMOLED, pojemną baterię oraz obudowę wodoszczelną do 50 m. Smartwatch ma też NFC i jest w stanie śledzić ponad 150 różnych aktywności.

Redmi Watch 4 to nowy smartwatch Xiaomi, który w przeciekach pojawiał się od dłuższego czasu. Za nami premiera zegarka, która odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Urządzenie jest tanie i jego cena jest niska. Mimo to specyfikacja techniczna oraz funkcje są całkiem na rzeczy. Zobaczmy sobie, co ten sprzęt ma do zaoferowania.

Duży ekran AMOLED i pojemna bateria

Smartwatch Redmi Watch 4 ma duży ekran wykonany w technologii AMOLED o przekątnej 1,97 cala oraz rozdzielczości 390 × 450 pikseli. Następnie mamy automatyczną regulację jasności na poziomie do 600 nitów oraz obsługę AoD. Wyświetlacz został pokryty szkłem ochronnym 2D i został umieszczony w metalowej ramce ze stopu aluminium. Są też elementy wykonane ze stali nierdzewnej.

Smartwatch Xiaomi Redmi Watch 4 nie jest drogi

Bateria zegarka Redmi Watch jest duża i ma pojemność 470 mAh. Producent deklaruje, że w przypadku typowego użytkowania smartwatcha na jednym naładowaniu można liczyć na nawet 20 dni pracy. Korzystając z AoD trzeba liczyć się z czasem do 10 dni, ale w trybie oszczędzania energii będzie to do 30 dni. Czas ładowania wynosi około 85 minut.

Cena Redmi Watch 4 atrakcyjna

Cena Redmi Watch 4 nie jest wygórowana. Przeciwnie, bo nowy smartwatch Xiaomi jest niedrogi. Urządzenie w podstawowej wersji wyceniono w Chinach na 499 juanów (ok. 279 zł). Do wyboru są dwa kolory koperty – srebrny oraz czarny i paski wykonane z różnych tworzyw (skórzane, metalowe lub nylonowe). Smartwatcha można już zamawiać, ale na razie w Państwie Środka. Informacje o dostępności na innych rynkach nie zostały jeszcze podane.

Śledzenie ponad 150 aktywności i NFC oraz GPS

Redmi Watch 4 to niedrogi smartwatch Xiaomi, który to jednak ma sporo funkcji. Producent umieścił tu moduły GPS oraz wielofunkcyjne NFC. Ten drugi pozwala m.in. na płacenie w sklepach. Za łączność bezprzewodową odpowiada Bluetooth 5.3. Zegarek jest w stanie śledzić ponad 150 różnych aktywności fizycznych.

Smartwatch Xiaomi Redmi Watch 4 ma sporo funkcji

Nowy smartwatch ma także pulsometr i funkcję SpO2. Następnie mamy monitorowanie snu, cykli menstruacyjnych kobiet oraz poziomu stresu. Całość zamknięto w obudowie wodoszczelnej na poziomie 5 ATM. To oznacza, że zegarek można zanurzyć na głębokość do 50 m. Gadżet pracuje pod kontrolą oprogramowania HyperOS. Specyfikacja techniczna smartwatcha widoczna jest niżej.

Xiaomi Redmi Watch 4 – specyfikacja techniczna

1,97-calowy ekran AMOLED z AoD o rozdzielczości 390 × 450 pikseli i jasności do 600 nitów

Bluetooth 5.3

GPS

NFC

pulsometr + SpO2

bateria o pojemności 470 mAh (ok. 20 dni pracy)

obudowa wodoszczelna do 5 ATM

31,5 g

HyperOS

