Redmi Watch 4 i Buds 5 Pro zapowiedziane. Smartwatch i słuchawki są blisko

Redmi Watch 4 i Redmi Buds 5 Pro to dwie nowości, które submarka Xiaomi pokaże w trakcie konferencji ze smartfonami z serii K70. Są to nowy smartwatch oraz słuchawki bezprzewodowe, które zostały oficjalnie zapowiedziane na przyszły tydzień. Zegarek był niedawno certyfikowany. Zobaczmy, co wiadomo o obu produktach.

Smartwatch Redmi Watch 4

Redmi Watch 4 to smartwatch, który niedawno dostrzeżono na stronach urzędów pod nazwą kodową M2315W1 i pod taką został znaleziony m.in. u IMDA oraz TÜV Rheinland. Tam dowiedzieliśmy się niewiele, ale Xiaomi udostępniło zajawkę zegarka widoczną niżej, która ujawnia nam wygląd urządzenia.

Smartwatch Redmi Watch 4

Smartwatch Redmi Watch 4 ma prostokątny ekran i jest pierwszym zegarkiem submarki Xiaomi mającym metalową obudowę, co producent podkreślił w zajawce. Widzimy, że do wyboru będzie kilka pasków wykonanych z różnych tworzyw. Wśród nich jest skóra i metalowa bransoleta. Poza tym z boku koperty widać jeden przycisk, który jest okrągły i zapewne pełni rolę cyfrowej koronki. Więcej informacji na razie nie jest znanych.

Słuchawki bezprzewodowe Redmi Buds 5 Pro

Redmi Buds 5 Pro to nowe słuchawki bezprzewodowe submarki Xiaomi, o których wiadomo więcej niż o smartwatchu Watch 4. Wynika to m.in. z faktu, że producent udostępnił już cztery zajawki poświęcone temu urządzeniu, które ujawniają nam planowane nowości.

Słuchawki bezprzewodowe Redmi Buds 5 Pro to model TWS i wiemy, że będą one dostępne w trzech wariantach kolorystycznych obudowy. Są to czarny, biały oraz morski, które widać na renderach. W tych samych odcieniach będą dostępne pudełeczka. Za łączność bezprzewodową odpowiada tu moduł Bluetooth 5.3.

Następnie mamy wsparcie dla ANC, czyli aktywnego wyciszania dźwięków z otoczenia. Regulacja ma być adaptacyjna i będzie za nią odpowiadać AI. Wiemy, że ma to odbywać się w zakresie do 52 dBA. Xiaomi wykorzystało tu szerokie pasmo częstotliwości redukcji szumów 4 kHz i ma to poprawić ochronę przed dźwiękami pochodzącymi z zewnątrz.

Ponadto Xiaomi chwali się, że słuchawki bezprzewodowe Redmi Buds 5 Pro zapewnią bardzo dobrą jakość dźwięku. Urządzenie otrzymało trzy certyfikaty, które mają gwarantować profesjonalne audio. Stało się to możliwe m.in. za sprawą nowej konstrukcji, gdzie producent wykorzystał ceramiczny pierścień oraz cewkę pokrytą tytanem i dużą jednostkę odpowiedzialną za niskie tony. Oficjalna premiera obu produktów odbędzie się 29 listopada. Wtedy poznamy wszystkie szczegóły, w tym związane z cenami.

