Xiaomi Smart Band 8 Pro w wersji global blisko. Opaska już certyfikowana

Xiaomi Smart Band 8 Pro to opaska, która niedawno debiutowała w Chinach. Wkrótce będzie dostępna także w edycji global. Kiedy to nastąpi? Wygląda na to, że premiera międzynarodowej edycji opaski Xiaomi Smart Band 8 Pro jest kwestią kilku najbliższych tygodni. Wynika to z faktu, że sprzęt jest już certyfikowany.

Xiaomi Smart Band 8 Pro to opaska, która w Chinach debiutowała kilka miesięcy temu. Mimo to nadal nie doczekaliśmy się jej w wersji global, ale wkrótce powinno to ulec zmianie. Skąd to wiemy i kiedy można spodziewać się międzynarodowej edycji tego sprzętu? Zobaczmy sobie, co już wiadomo.

Opaska Xiaomi Smart Band 8 Pro global certyfikowana

Opaska Xiaomi Smart Band 8 Pro w edycji global jest już certyfikowana, a to oznacza, że jej premiera poza chińskim rynkiem jest naprawdę blisko. Sprzęt został znaleziony m.in. na stronie SIRIM, gdzie nadano mu stosowny certyfikat uprawniający do wprowadzenia gadżetu do sprzedaży. Otrzymało go urządzenie ukrywające się pod nazwą kodową M2333B1. Tam nadano zgodę oznaczoną ciągiem znaków RGSY/06A/1123/S(23-5289), która jest ważna do 21 listopada 2028 r.

Wygląda na to, że Xiaomi Smart Band 8 Pro w edycji global zadebiutuje w ciągu kilku najbliższych tygodni. Pewnie zbiegnie się to z premierą międzynarodowych wersji smartfonów z serii 14, które to na razie również nie opuściły Chin. Na szczegóły przyjdzie nam jeszcze poczekać, bo te na razie owiane są tajemnicą.

Urządzenie wygląda jak smartwatch

Urządzeniu Xiaomi Smart Band 8 Pro pod względem wyglądu bliżej jest do smartwatcha niż tradycyjnych opasek naręcznych. Wynika to z faktu, że ma ono większą kopertę w kształcie prostokąta, gdzie umieszczono wyświetlacz o przekątnej 1,74 cala. Ekran oferuje obraz w rozdzielczości 336 × 480 pikseli i odświeżaniem na poziomie 60 Hz. Warto też wspomnieć o jasności maksymalnej w postaci 600 nitów i wsparciu dla funkcji AoD.

Opaska Xiaomi Smart Band 8 Pro

Xiaomi Smart Band 8 Pro ma również nowoczesny moduł Bluetooth 5.3, który odpowiada za łączność bezprzewodową. Następnie mamy baterię o pojemności 289 mAh. Producent deklaruje do 14 dni pracy na jednym naładowaniu, ale czas ten spadnie do 6 dni w trakcie korzystania z funkcji AoD. Warto też wspomnieć o śledzeniu ponad 150 różnych aktywności i wodoszczelnej obudowie na poziomie 5 ATM. To oznacza możliwość zanurzenia opaski na głębokość do 50 m. Specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest niżej.

Xiaomi Smart Band 8 Pro – specyfikacja techniczna

1,74-calowy ekran AMOLED 60 Hz o rozdzielczości 336 × 480 pikseli z AoD

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/QZSS

moduł NFC

optyczny pulsometr

funkcja SpO2

śledzenie ponad 150 aktywności

bateria o pojemności 289 mAh na 14 dni pracy (do 6 dni z AoD)

obudowa wodoszczelna do 5 ATM

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło