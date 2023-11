Samsung Galaxy Fit 3 blisko. Są rendery i częściowa specyfikacja opaski

Samsung Galaxy Fit 3 to gadżet, którego premiera odbędzie się w ciągu kilku najbliższych tygodni. Do sieci przedostały się rendery oraz częściowa specyfikacja techniczna opaski. O urządzeniu wiadomo coraz więcej. Niestety pierwsze informacje związane z ceną opaski Samsung Galaxy Fit 3 są mało optymistyczne.

Samsung Galaxy Fit 3 to urządzenie, które w plotkach pojawia się od kilku miesięcy. Opaska jest od jakiegoś czasu certyfikowana. Wiemy również, jak wygląda, bo do sieci wyciekły rendery prasowe sprzętu. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna, ale nie jest ona na razie kompletna. Zobaczmy sobie, co już wiadomo o tym gadżecie naręcznym.

Rendery opaski Samsung Galaxy Fit 3 potwierdzają zmiany

Wiemy, że opaska Samsung Galaxy Fit 3 nie będzie już wyglądać jak starsze Mi Bandy marki Xiaomi, a więc nie ma postaci podłużnej pastylki z wyciągniętym ekranem. Pod względem wyglądu bliżej jej do smartwatchy, co najpierw dowiedzieliśmy się za sprawą schematów udostępnionych przez FCC, a potem również grafik prasowych. Nowe rendery tylko potwierdzają nam planowane przez producenta zmiany.

Rendery opaski Samsung Galaxy Fit 3 ujawniają nam bardziej prostokątny ekranik AMOLED, którego parametry nie są razie znane. Przekątna z pewnością będzie większa od 1,5 cala, a rozdzielczość obrazu to co najmniej HD+. Na jednym z boków obudowy widać płaski przycisk oraz mikrofon. Obecność tego drugiego pozwala nam sugerować, że urządzenie pozwoli na prowadzenie rozmów głosowych poprzez Bluetooth.

Do wyboru trzy kolory

Widzimy, że opaska Samsung Galaxy Fit 3 będzie miała co najmniej trzy kolory obudowy oraz silikonowych pasków, które powinny być wymienne. Są to srebrny z białym paskiem, złoty oraz czarny. Na renderach widać wybrane funkcje urządzenia. Są to pulsometr, licznik kroków czy monitorowanie snu.







Samsung Galaxy Fit 3 w srebrnym kolorze

Pełna specyfikacja techniczna opaski Samsung Galaxy Fit 3 nie jest na razie znana. Sporo informacji pozostaje w kwestii domysłów. Spodziewajmy się modułu Bluetooth 5.3, który zapewni łączność bezprzewodową z innymi urządzeniami oraz wspomniane rozmowy audio. Bateria pewnie ma pojemność około 300 mAh i powinna zapewnić na jednym naładowaniu co najmniej kilka dni pracy. Poza tym można oczekiwać wsparcia dla funkcji SpO2, czyli minitorowania poziomu natlenienia krwi czy licznych opcji z zakresu śledzenia aktywności użytkowników.







Samsung Galaxy Fit 3 w czarnym kolorze

Premiera w pierwszym kwartale 2024 roku

Opaska Samsung Galaxy Fit 3 powinna zadebiutować w pierwszym kwartale 2024 r. Pewnie nastąpi to jeszcze w styczniu. Premiera może odbyć się w trakcie targów CES 2024 w Las Vegas, które planowane są na 9-12.01 lub też w trakcie kolejnej konferencji Unpacked, gdzie zobaczymy także smartfony z serii S24. Według niepotwierdzonych jeszcze plotek to wydarzenie zaplanowano na 17.01. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło