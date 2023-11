Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Nowe słuchawki jeszcze przed AirPods Pro 3

Samsung Galaxy Buds 3 Pro to nowe słuchawki bezprzewodowe Koreańczyków, które powalczą o klientów z AirPods Pro 3 firmy Apple. Kiedy zobaczymy te modele i które z nich pojawią się szybciej? Wygląda na to, że najpierw na rynek trafią słuchawki Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Ma to nastąpić już w przyszłym roku.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro i AirPods Pro 3 to nowe słuchawki bezprzewodowe dwóch uznanych marek, których premiera dopiero przed nami. W przeciekach dotychczas pojawiały się zazwyczaj te drugie. Teraz mamy okazję dowiedzieć się co nieco o pierwszych. W plotkach padła przybliżona data premiery tych pierwszych.

Nowe słuchawki Samsung Galaxy Buds 3 Pro w 2024 roku

Plotki mówią o tym, że słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds 3 Pro pojawią się w ofercie Koreańczyków w przyszłym roku. W zasadzie zgadzałoby się to z harmonogramem tej serii. Pierwsza generacja zadebiutowała w pierwszej połowie 2021 r. Druga w drugiej 2022 r. To by tłumaczyło brak nowego modelu w tegorocznej ofercie.

To oznacza, że nowe słuchawki Samsung Galaxy Buds 3 Pro pojawią się pewnie w pierwszej połowie 2024 r. Możliwe jednak, że nastąpi to dopiero w okolicy lata, co sugeruje serwis źródłowy. Jeśli tak, to debiut pewnie zbiegnie się z prezentacją składanych smartfonów z serii Z Fold 6 i Z Flip 6, których spodziewamy się w lipcu.

O słuchawkach bezprzewodowych Samsung Galaxy Buds 3 Pro wiadomo obecnie bardzo niewiele. Jest w zasadzie pewnym, że otrzymają one liczne udoskonalenia względem obecnej generacji. Na pewno zapewnią wsparcie dla ANC, czyli aktywnego wyciszania dźwięków z otoczenia, ale dokładne szczegóły pozostają na razie owiane tajemnicą. Więcej wiadomo o AirPods Pro 3, czyli sprzęcie marki Apple.

Apple wprowadzi AirPods Pro 3 później

Na nowe słuchawki bezprzewodowe Apple mamy poczekać dłużej. W 2024 r. nie będą one jeszcze konkurować z modelem Samsung Galaxy Buds 3 Pro. Plotki mówią o tym, że AirPods Pro 3 mają pojawić się w ofercie dopiero w 2025 r. W przyszłym ma pojawić się 4. generacja tańszej wersji oraz nowa edycja Max.

AirPods Pro 3 mają dostać nowe czujniki, które pozwolą Apple na rozwinięcie funkcji z zakresu monitorowania zdrowia użytkowników. Ma to być m.in. wbudowany termometr do pomiaru temperatury. Mówi się także o pulsometrze, co pozwoli na mierzenie pulsu. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem. Pamiętajmy, że nie wszystkie z planowanych nowości muszą pojawić się już wraz z najbliższą odsłoną tych słuchawek.

Samsung wraz z Galaxy Buds 3 Pro może więc nieco ubiec Apple i wprowadzić pewne z tych funkcji wcześniej. Jeszcze zanim zrobi to konkurencja. Oczywiście nie powinno to jakoś diametralnie wpłynąć na późniejszą sprzedaż AirPods Pro 3, bo produkt z logo nadgryzionego jabłka z pewnością znajdzie także całą rzeszę klientów.

