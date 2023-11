Vivo Watch 3 zaprezentowany. Cena i specyfikacja smartwatcha

Vivo Watch 3 to nowy smartwatch chińskiej marki. Za nami premiera zegarka, którego specyfikacja techniczna jest całkiem rzeczowa. Podobnie jest z funkcjonalnością. Ponadto cena Vivo Watch 3 nie jest wygórowana. Zobaczmy sobie, co smartwatch ma do zaoferowania i ile trzeba za niego zapłacić.

Vivo Watch 3 to smartwatch, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Wraz ze smartfonami z serii X100. Cena i specyfikacja techniczna nie stanowią już żadnej tajemnicy. Zobaczmy sobie, co nowy sprzęt ma do zaoferowania.

Okrągły ekran AMOLED

Vivo Watch 3 to smartwatch mający okrągły ekran AMOLED o przekątnej 1,43 cala. Wyświetlacz prezentuje obraz w rozdzielczości 466 × 466 pikseli i wspiera funkcję AoD, czyli zawsze włączonego ekranu. Koperta ma ciekawy design. Na jednym z jej boków znajdują się dwa przyciski. Jeden jest płaski, a drugi to cyfrowa koronka.

Modem LTE i eSIM

Smartwatch Vivo Watch 3 zapewnia łączność poprzez Bluetooth, ale nie tylko. Zegarek ma również opcjonalnie wbudowany modem LTE oraz eSIM, co zapewnia połączenia bez potrzeby parowania z telefonem. Ponadto urządzenie ma GPS oraz wielofunkcyjny moduł NFC, który pozwala m.in. na dokonywanie płatności zbliżeniowych za zakupy w sklepach.

Cena Vivo Watch 3 atrakcyjna

Cena Vivo Watch 3 nie jest wygórowana. Smartwatch w wersji z modułem Bluetooth jest dostępny od 1099 juanów (ok. 623 zł). Natomiast w przypadku modelu ze wbudowanym modemem LTE i eSIM trzeba zapłacić od 1299 juanów (ok. 735 zł). Decydując się na opcję ze skórzanym paskiem trzeba liczyć się z wydatkiem większym o 100 juanów. Obecnie w Chinach trwa przedsprzedaż, a rynkowy debiut ma odbyć się 21 listopada.

Smartwatch monitoruje zdrowie i aktywność fizyczną

Vivo Watch 3 to uniwersalny smartwatch, który pozwala na śledzenie ponad 100 różnych aktywności fizycznych. Następnie mamy udoskonalony, 8-kanałowy pulsometr oraz funkcję monitorowania poziomu natlenienia krwi. Zegarek bazuje na platformie Bestechnic BES2700BP. Czip jest wspomagany przez 4 GB pamięci RAM, a na dane przeznaczono 64 GB miejsca.

Duża bateria i wodoszczelna obudowa

Smartwatch Vivo Watch 3 ma baterię o pojemności 505 mAh. Ma ona zapewnić do 16 dni pracy. W przypadku modelu z LTE i eSIM ma to być maksymalnie 7 dni. Zegarek ma obudowę wodoszczelną na poziomie 5 ATM. To oznacza, że można go zanurzyć w wodzie na głębokość do 50 m. Całość waży 36 g i pracuje pod kontrolą BlueOS. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Vivo Watch 3 – specyfikacja techniczna

1,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 466 × 466 pikseli z AoD

platforma Bestechnic BES2700BP

4 GB pamięci RAM

64 GB miejsca na dane

pulsometr + SpO2

Bluetooth 5.2 LE

GPS

NFC

modem LTE + eSIM (opcjonalnie)

bateria o pojemności 505 mAh

36 g

BlueOS

