OnePlus Watch 2 z Wear OS 4 na renderach. Wycieka specyfikacja smartwatcha

OnePlus Watch 2 to nowy smartwatch z systemem Wear OS 4, który nie został dochowany w tajemnicy do premiery. Do sieci przedostały się rendery zegarka oraz jego częściowa specyfikacja techniczna. Wiemy, że smartwatch OnePlus Watch 2 otrzyma okrągły ekran AMOLED oraz procesor Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1.

OnePlus Watch 2 to nowy smartwatch chińskiej marki, który w przeciekach pojawia się od dłuższego czasu. Już wcześniej pojawiały się informacje, że zegarek ma pracować pod kontrolą systemu Wear OS 4. Teraz mamy okazję zobaczyć rendery tego sprzętu, które opracował niezastąpiony Steve Hemmerstoffer, czyli Onleaks. Przy okazji do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna urządzenia. Najpierw jednak rzućmy sobie okiem na grafiki prezentujące design.

Rendery smartwatcha OnePlus Watch 2 ujawniają design

Rendery zegarka opracowane przez Onleaks ujawniają nam design sprzętu z każdej strony. Widzimy, że smartwatch OnePlus Watch 2 ma okrągłą kopertę utrzymaną w sportowym stylu. Ciekawie zaprojektowano przyciski znajdujące się na jednym z boków obudowy. Jeden jest płaski, a drugi okrągły i jest to cyfrowana koronka. Pod spodem widać zestaw czujników.





Rendery ujawniające wygląd smartwatcha OnePlus Watch 2

Wiemy, że ekran zegarka OnePlus Watch 2 jest wykonany w technologii AMOLED. Wyświetlacz ma przekątną 1,43 cala oraz rozdzielczość na poziomie 466 × 466 pikseli. Ponadto jest wsparcie dla funkcji kolorowego AoD. Sercem smartwatcha jest procesor Snapdragon W5 Gen 1, który Qualcomm opracował z myślą o urządzeniach noszonych i został on zoptymalizowany pod kątem platformy Wear OS od Google.

Zegarek pracuje pod kontrolą Wear OS 4

OnePlus Watch 2 to smartwatch, który ma pracować pod kontrolą Wear OS 4, czyli ostatniego systemu operacyjnego Google dla zegarków. Adaptacja tego oprogramowanie nie jest jeszcze zbyt szeroka, ale powinno to wkrótce ulec poprawie. Zwłaszcza wtedy, gdy producenci starszych urządzeń rozpoczną proces aktualizacji do nowej wersji.

Jest to zwrot akcji, bo jeszcze kilka lat temu, przy okazji premiery pierwszego smartwatcha marki OnePlus, CEO firmy, Pete Lau nie chciał oprogramowania w postaci Wear OS. W zamian zdecydowano się na prostszy RTOS. Wybór wynikał m.in. z chęci zapewnienia dłuższej pracy na jednym naładowaniu baterii, co w przypadku platformy Google było trudniejsze do osiągnięcia.

Pełna specyfikacja techniczna nieznana

OnePlus Watch 2 skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic. Pełna specyfikacja techniczna smartwatcha nie jest na razie znana. Znamy jednak pewne funkcje zegarka. Wiemy, że sprzęt zapewni możliwość wykonania prostego badania EKG, monitorowanie snu, poziomu stresu oraz nasycenia krwi tlenem. Nie zabraknie też modemu LTE oraz eSIM. Na więcej szczegółów musimy jeszcze poczekać. Premiera ma odbyć się w 2024 r.

