Samsung Galaxy Fit 3 na renderach. To opaska czy smartwatch?

Samsung Galaxy Fit 3 to nowa opaska Koreańczyków. Patrząc jednak na rendery prasowe gadżetu, trudno oprzeć się stwierdzeniu, że bardziej wygląda on jak smartwatch. Urządzenie ma większy, prostokątny ekran. Wygląda na to, że premiera opaski Samsung Galaxy Fit 3 musi być tuż za rogiem. Co wiemy o tym sprzęcie?

Samsung Galaxy Fit 3 to opaska (lub jak kto woli smartwatch) koreańskiej marki, który w przeciekach pojawia się od dłuższego czasu. Premiera musi być blisko, bo do sieci przedostały się rendery pochodzące z materiałów prasowych producenta. Urządzenie czekają spore zmiany względem modelu sprzed kilku lat. Zobaczmy sobie, jak wygląda ten gadżet i co już na jego temat wiemy.

Rendery Samsung Galaxy Fit 3 ujawniają wygląd

Opaska Samsung Galaxy Fit 3 wygląda w zasadzie jak smartwatch. Rendery prasowe urządzenia ujawniają nam spore zmiany względem poprzednich generacji sprzętu. Miały one postać podłużnej pastylki z rozciągniętym ekranem. W nowej wersji wyświetlacz jest większy oraz bardziej przypomina prostokąt.







Przekątna ekranu opaski Samsung Galaxy Fit 3 nie jest znana. W poprzedniej generacji było to 1,1 cala, ale tutaj spodziewajmy się czegoś w okolicy 1,5 cala. Z pewnością jest to ekranik wykonany w technologii AMOLED, ale jego parametry, w tym rozdzielczość obrazu oraz jasność maksymalna na razie pozostają owiane tajemnicą.

Smartwatch czy opaska ukrywa się pod nazwą SM-R390

Samsung Galaxy Fit 3 to urządzenie ukrywające się pod nazwą kodową SM-R390 i pod taką znaleziono je niedawno na stronie organizacji FCC, gdzie sprzęt certyfikowano. To natomiast przybliża go do rynkowego debiutu. Udostępnione tam obrazki już wtedy zwiastowały zmiany w designie gadżetu i większy ekran. Rendery opublikowane przez serwis źródłowy tylko to potwierdzają.

Opaska ma zestaw czujników. Spodziewajmy się pulsometru, który będzie w stanie mierzyć tętno 24 h/dobę. Na pewno nie zabraknie również krokomierza oraz licznika spalonych kalorii. Powinniśmy też spodziewać się funkcji SpO2, czyli możliwości dokonywania pomiaru poziomu natlenienia krwi.

Pełna specyfikacja techniczna opaski Samsung Galaxy Fit 3 nie jest na razie znana. Spodziewajmy się także możliwości prowadzenia rozmów audio poprzez Bluetooth. Na renderach widać mały otwór z boku obudowy (obok płaskiego przycisku) i pewnie jest to mikrofon. Do wyboru będą pewnie także inne warianty kolorystyczne obudowy i paska poza tym, który przedstawiono na grafikach prasowych. Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Co nie zmienia faktu, że te poznamy zapewne jeszcze przed planowaną premierą, która powinna odbyć się w tym kwartale.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla systemu Windows 11

źródło