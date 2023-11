Google Pixel Watch 3 otrzyma ciekawe nowości. Smartwatch jest w drodze

Google Pixel Watch 3 to smartwatch z Wear OS, którego premiera odbędzie się zapewne w 2024 r. Tymczasem jest możliwe, że poznajemy pierwsze nowości planowane z myślą o tym zegarku. Plany ujawnia patent firmy. Wygląda na to, że smartwatch Google Pixel Watch 3 pozwoli na pracę z użyciem nowych gestów.

Google Pixel Watch 3 to smartwatch, którego premiera najpewniej odbędzie się za kilkanaście miesięcy. Zobaczymy go dopiero w drugiej połowie 2024 r. Tymczasem pewne z planowanych dla tego urządzenia nowości może ujawniać patent złożony przez producenta. Wygląda na to, że pojawi się obsługa za pomocą nowych gestów.

Wspomniany patent jest zatytułowany „Rozpoznawanie gestów na ramce zegarka za pomocą tensometrów”. Omawia on wykorzystanie czujników, które będą w stanie rozpoznawać różne czynności z użyciem dotyku. Wspomina się o naciskaniu, przeciąganiu czy dotknięciu. Pozwoliłoby to w Google Pixel Watch 3 na nowe podejście do interakcji z oprogramowaniem zegarka oraz aplikacjami.

Smartwatch Google Pixel Watch 3 pewnie wprowadzi więcej nowości

Nowości opisane w wymienionym patencie będą pewnie jednymi z wielu, które Google zaimplementuje w smartwatchu Google Pixel Watch 3. Oczywiście na razie ich nie znamy. Wynika to z faktu, że do premiery jest jeszcze trochę czasu i nie pozostaje nic innego, jak tylko wypatrywać nowych szczegółów. Najbliższe miesiące pod tym względem będą zapewne owocne.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło