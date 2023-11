Apple Watch series 10 z nowymi funkcjami. Smartwatch zmierzy ciśnienie krwi

Apple Watch series 10 to nadchodzące smartwatche z logo nadgryzionego jabłka, które zobaczymy w 2024 r. Gigant z Cupertino z myślą o tych zegarkach przygotowuje ciekawe nowe funkcje związane z monitorowaniem zdrowia użytkowników. Informacje na ten temat dostarczył Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu firmy. Zobaczmy, czego mamy się spodziewać.

Apple Watch series 10 zmierzy ciśnienie krwi

Smartwatche Apple Watch series 10 mają być pierwszymi zegarkami giganta z Cupertino, które będą w stanie zmierzyć ciśnienie krwi. Firma opracowuje to rozwiązanie od jakiegoś czasu i przymierzała się do jego implementacji we wcześniejszych modelach, ale finalnie się nie udało. Wraz z urządzeniami na 2024 r. ma to stać się w końcu faktem i funkcjonalnym rozwiązaniem.

Gurman twierdzi, że Apple Watch series 10 otrzyma nowe czujniki, które umożliwią zmierzenie ciśnienia krwi. Źródło informacji nową funkcję opisuje następującymi słowami:

System zaprojektowano tak, aby informował użytkownika, czy jego ciśnienie krwi wykazuje tendencję wzrostową, i udostępniał mu dziennik, w którym mógł zapisywać, co się działo, gdy wystąpiło nadciśnienie. Aby uniknąć potencjalnej błędnej diagnozy, funkcja ta pokieruje użytkownika do rozmowy z lekarzem lub sprawdzenia ciśnienia krwi za pomocą tradycyjnego sprzętu medycznego, który może wykonać dokładny pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego.

Apple chce z czasem udoskonalić to rozwiązanie i pozwoli to m.in. na uzyskiwanie dokładniejszych odczytów. Jednak jak twierdzi, do osiągnięcia tego celu jest jeszcze daleko.

Smartwatche wykryją bezdech senny

Kolejną nowością planowaną z myślą o zegarkach Apple Watch series 10 jest funkcja wykrywająca u użytkowników bezdech senny. Rozwiązanie ma bazować na wzorcach snu i oddychania. Jeśli zostaną wykryte jakieś anomalie czy nieprawidłowości, to właściciel smartwatcha zostanie poinformowany o konieczności zasięgnięcia porady lekarskiej.

Widzimy, że gigant z Cupertino stawia na funkcje z zakresu monitorowania zdrowia użytkowników i tych wraz z premierą Apple Watch series 10 będzie coraz więcej. Działania firmy w tym kierunku widać zresztą od lat, czego dobrym przykładem było wprowadzenie do zegarków badania EKG. Z czasem takich rozwiązań będzie coraz więcej, ale pamiętajmy, że urządzenia naręczne nie zastąpią wyspecjalizowanego sprzętu medycznego i mają jedynie pomagać w wykrywaniu pewnych nieprawidłowości na wczesnym etapie.

