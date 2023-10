Apple Watch SE 3 w 2024 r. Jakie zmiany wprowadzi smartwatch z watchOS 11?

Apple Watch SE 3 to nadchodzący smartwatch z watchOS 11. Jego premiera odbędzie się dopiero w 2024 r. i będzie to tańszy zegarek z logo nadgryzionego jabłka. Jakie zmiany wprowadzi Apple Watch SE 3. generacji względem obecnego modelu? Z pewnością wśród nowości znajdzie się ostatni procesor S9 oparty na A15 Bionic.

Apple Watch SE 3 to smartwatch, który zostanie wprowadzony do oferty w 2024 r. Wraz z oprogramowaniem watchOS 11, którego przedpremierowa wersja zostanie zaprezentowana w czerwcu, w trakcie WWDC 24. Jakie zmiany i nowości wprowadzi to urządzenie? Pewne informacje o tym zegarku już są. Zobaczmy sobie, czego powinniśmy się spodziewać.

Nowy procesor S9

Najważniejszą zmianą w Apple Watch SE 3. generacji będzie zapewne procesor. Spodziewajmy się, że pod obudową znajdzie się chip S9 z modeli series 9 oraz Ultra 2. Jest to nowy czip bazujący na A15 Bionic z iPhone’ów, który wprowadził o 60 proc. więcej tranzystorów oraz do 30 proc. większą wydajność względem S8. Jest też nowy Neural Engine, który jest do dwóch razy szybszy. Dzięki temu Siri przetwarza szybciej działania, a rozpoznawanie dyktowania poprawiono o 25 proc.

Nowy pulsometr i szybsze ładowanie baterii

Obecna generacja smartwatcha ma dosyć przestarzały pulsometr, gdzie od kilku lat w droższych zegarkach znajduje się trzecia odsłona tej technologii z modeli series 6 z 2020 r. Wygląda na to, że Apple Watch SE 3 otrzyma to samo rozwiązanie.

Nie spodziewajmy się jednak tak dużych możliwości z zakresu monitorowania zdrowia, które są w droższych smartwatchach z logo nadgryzionego jabłka. Mowa m.in. o funkcji EKG, której to z pewnością zabraknie.

Następnie mamy szybsze ładowanie baterii. Nowy smartwatch z watchOS 11 powinien otrzymać wsparcie dla technologii, którą wprowadzono wraz z modelami series 7. Dzięki temu akumulator można naładować do 80 proc. w zaledwie 45 minut. W drugiej odsłonie SE tego rozwiązania nie zaimplementowano.

Apple Watch SE 3 bez czipu Ultrawide Band

Droższe smartwatche z watchOS mają od jakiegoś czasu czipy Ultrawide Band, ale nie spodziewajmy się jednak tego rozwiązania w Apple Watch SE 3, gdyż w poprzedniej generacji zegarka również się na to nie zdecydowano. Pozostanie to domeną droższych urządzeń z logo nadgryzionego jabłka.

Premiera z watchOS 11 we wrześniu

Apple Watch SE 3. generacji powinien zadebiutować we wrześniu 2024 r. Wtedy też spodziewajmy się aktualizacji watchOS 11 dla wszystkich zgodnych zegarków, co zostanie poprzedzone programem pilotażowym beta testów. Oprogramowanie zapewne wprowadzi wiele nowości, ale te na razie nie są znane, bo jest zbyt wcześnie na tego typu informacje. Więcej szczegółów powinno być znanych bliżej czerwcowej konferencji WWDC.

źródło: opracowanie własne