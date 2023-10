AirPods 4 i Max 2 w drodze. Apple szykuje nowe słuchawki bezprzewodowe

AirPods 4 i Max 2 to nowe słuchawki bezprzewodowe Apple, które mamy zobaczyć w ofercie w 2024 r. Otrzymają one złącza USB C, które pojawiły się już nawet w iPhone’ach. Ponadto w AirPods 4 Apple planuje zaimplementować wsparcie dla ANC. To oznacza, że tańsze słuchawki zaoferują obsługę wyciszania dźwięków otoczenia.

AirPods 4 i Max 2 to nadchodzące słuchawki bezprzewodowe Apple, które zobaczymy w przyszłym roku. Nowe informacje o tych gadżetach dostarczył Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu giganta z Cupertino. Zobaczmy sobie, czego mamy się spodziewać. Pewne szczegóły są bardzo optymistyczne.

AirPods 4 i Max 2 w 2024 roku

Apple planuje wprowadzić do oferty słuchawki bezprzewodowe AirPods 4 oraz Max 2. generacji w 2024 r. Gurman twierdzi, że firma planuje wprowadzić pewne zmiany obejmujące design. W przypadku pierwszego modelu spodziewajmy się czegoś pomiędzy trzecią generacją a Pro 2. Dokładne szczegóły nie są jednak znane i przyjdzie nam na nie poczekać.

AirPods 4 i Max 2 to słuchawki bezprzewodowe, które otrzymają złącze USB C. Jak dobrze wiemy, Apple rozpoczęło na dobre proces pozbywania się interfejsu Lightning ze swoich produktów i nie ominie to żadnej kategorii sprzętowej firmy z logo nadgryzionego jabłka. W tym roku postawiono ważny krok na drodze do tego celu, jakim była zmiana wprowadzona w iPhone’ach.

Warto dodać, że w przypadku AirPods 4 planowane są dwie wersje. Jeden z modeli ma otrzymać wsparcie dla ANC, czyli aktywnego wyciszania dźwięków otoczenia. To miła zmiana, bo do tej pory Apple oferowało taką funkcjonalność tylko w droższych słuchawkach bezprzewodowych. Wraz z nową wersją z oferty mają zniknąć 2. i 3. generacja.

Apple szykuje nowe słuchawki bezprzewodowe z linii Pro

Jeśli natomiast czekacie na AirPods Pro 3. generacji, to nie mamy zbyt optymistycznych wieści. Rzeczywiście Apple szykuje takie słuchawki bezprzewodowe. Gurman twierdzi jednak, że tego sprzętu prędko nie zobaczymy. Nastąpi to dopiero najwcześniej w 2025 r. Wiemy, że gigant z Cupertino chce skupić się w tym urządzeniu na nowych funkcjach, których do tej pory nie było.

Apple w AirPods Pro 3. generacji chce umieścić dodatkowe czujniki, które pozwolą zwiększyć funkcje z zakresu monitorowania aktywności użytkowników, a nawet ich zdrowia. Tutaj mówi się m.in. o termometrze czy sensorze do mierzenia pulsu. Są to rozwiązania, które znamy ze smartwatchy, ale gigant z Cupertino planuje je zaimplementować także w słuchawkach bezprzewodowych, na co jednak trochę sobie jeszcze poczekamy. Pewnie pojawią się także inne zmiany, w tym być może związane z designem, bo tutaj Gurman również rozważa taką ewentualność. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji.

