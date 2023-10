Crossbeats Nexus to nowy smartwatch, który zapewni mocną integrację z ChatGPT. Cena zegarka ma być atrakcyjna. Przed nami premiera, która jest blisko. Specyfikacja techniczna smartwatcha Crossbeats Nexus obejmuje 2,1-calowy ekran AMOLED, baterię zapewniającą do siedmiu dni pracy oraz wbudowany moduł GPS.

Crossbeats Nexus to pierwszy indyjski smartwatch, który będzie mocno zintegrowany z ChatGPT. Platforma oparta na AI cały czas zyskuje na popularności i zagości także w zegarkach. Cena urządzenia ma być bardzo atrakcyjna. Zobaczmy sobie, co ten sprzęt ma do zaoferowania.

Smartwatch Crossbeats Nexus ma 2,1-calowy, prostokątny ekran AMOLED o nieznanych parametrach, bo producent nie podał innych szczegółów, ale wiemy, że do wyboru użytkowników będzie ponad 500 tarcz. Pełna specyfikacja techniczna gadżetu nie jest znana. Wiemy, że pod obudową jest moduł GPS i bateria mająca zapewnić do siedmiu dni pracy. Nie zabraknie też pulsometru oraz funkcji SpO2, czyli możliwości mierzenia poziomu natlenienia krwi.

Cena zegarka nie jest na razie znana, ale ma być atrakcyjna. Obecnie można składać depozyt na Crossbeats Nexus w wysokości 999 rupii (ok. 51 zł), ale nie jest to ostateczna kwota za urządzenie. Integracja z ChatGPT otworzy sporo nowych możliwości. Warto też wspomnieć o dynamicznej wyspie oraz funkcji e-booków.

