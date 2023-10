Redmi Watch 4 w drodze. To tani smartwatch Xiaomi

Redmi Watch 4 to nowy zegarek submarki Xiaomi, który jest w przygotowaniu. Będzie to tani smartwatch, jak to było w przypadku poprzedniej generacji. Sprzęt jest certyfikowany i to przybliża go do rynkowego debiutu. Możemy się spodziewać, że cena Redmi Watch 4 będzie atrakcyjna. Zobaczmy, co wiemy o tym smartwatchu.

Redmi Watch 4 to tani smartwatch Xiaomi, który jest w przygotowaniu. Urządzenie dostrzeżono na stronach wybranych urzędów nadających certyfikaty. To oznacza, że firma szykuje się do wprowadzenia nowego zegarka do oferty, co pewnie nastąpi w ciągu kilku najbliższych tygodni. Co już wiadomo o tym sprzęcie?

Zegarek Redmi Watch 4 certyfikowany

Redmi Watch 4 to smartwatch, który na razie skrywa przed nami jeszcze sporo tajemnic. Zegarek został dostrzeżony m.in. na stronie urzędu IMDA pod nazwą kodową M2315W1. Tam dowiadujemy się, że urządzeń nie oferuje łączność z wykorzystaniem Bluetooth, co jednak nie jest czymś odkrywczym. Wszak z tego rozwiązania korzystają wszystkie sprzęty tego typu.

Smartwatch Redmi Watch 4 pod taką samą nazwą został też znaleziony na stronie TÜV Rheinland. Tam również nowy zegarek submarki Xiaomi otrzymał stosowny certyfikat, który przybliża go do rynkowego debiutu. Domyślamy się, że sprzęt pojawi się w ofercie jeszcze przed końcem czwartego kwartału tego roku. Jednak bardziej przybliżony termin premiery nie jest znany.

Tani smartwatch Xiaomi w dobrej cenie

O Redmi Watch 4 wiadomo na razie bardzo niewiele. Możemy jednak się spodziewać, że będzie to tani smartwatch Xiaomi, którego cena wyniesie w Europie pewnie około 100 euro. To oznacza, że w Polsce zapłacimy około 450 zł i za takie pieniądze oferowana jest u nas poprzednia generacja tego sprzętu.

Specyfikacja techniczna Redmi Watch 4 nie jest na razie znana. Spodziewajmy się, że względem 3. generacji urządzenia pojawi się kilka ulepszeń. Skoro już przy tym zegarku jesteśmy, to ma on 1,75-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 390 × 450 pikseli i jasności do 600 nitów. Następnie mamy wbudowany moduł GPS, a za łączność bezprzewodową odpowiada Bluetooth 5.2. W nowej wersji pewnie będzie to niebieski ząbek z numerkiem 5.3.

Redmi Watch 3 ma również baterię o pojemności niespełna 300 mAh, której żywotność na jednym naładowaniu Xiaomi deklaruje na 12 dni użytkowania. Obudowa spełnia założenia wodoszczelności na poziomie 5 ATM, a to oznacza, że smartwatch może zostać zanurzony na głębokość do 50 m. Nie brakuje także popularnych funkcji z zakresu monitorowania zdrowia oraz aktywności fizycznych.

Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji o Redmi Watch 4. Jest bardzo możliwe, że najpierw nowy smartwatch Xiaomi zadebiutuje w Chinach. Natomiast w Europie pojawi się z pewnym poślizgiem, bo w przeszłości zazwyczaj tak bywało.

