AirTag 2 nieprędko. Nowy lokalizator Apple szybko się nie pojawi

AirTag 2 to nowy lokalizator Apple, na którego premierę cały czas czekamy. Kiedy pojawi się to urządzenie? Niestety nie szybciej niż w 2025 r. Dopiero wtedy ma rozpocząć się masowa produkcja akcesorium. To oznacza, że na nowy lokalizator AirTag 2 Apple każe nam jeszcze trochę poczekać.