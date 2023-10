Apple Pencil 3 z USB C w ofercie. Na deser tańsze tablety iPad

Apple Pencil 3 z USB C to nowy ołówek elektroniczny z logo nadgryzionego jabłka. Na nowe tablety z serii iPad nadal czekamy. Producent zaskoczył nas jednak i obniżył ceny dotychczasowych modeli w Polsce. Cena Apple Pencil 3 z USB C jest już znana. Nowa wersja akcesorium nie ma pewnych funkcji, które są w 2. generacji.

Apple Pencil 3 z USB C w plotkach pojawiał się od jakiegoś czasu. Za nami premiera gadżetu. Znana jest cena, funkcje oraz specyfikacja techniczna. Nowy ołówek elektroniczny jest ciekawy. Tymczasem na nowe tablety iPad nadal czekamy. Wbrew plotkom na debiut modeli Air 6 oraz Mini 7 nadal trzeba czekać.

Cena Apple Pencil 3 z USB C i funkcje

Polska cena Apple Pencil 3 została ustalona na poziomie 429 zł (325 zł dla sektora edukacji). Akcesorium będzie można kupić na początku przyszłego miesiąca. Gadżet ma ukryty pod zaślepką interfejs USB C, który zaimplementowano w tym roku także w smartfonach z serii iPhone 15. Złącze pomału zastępuje w produktach z logo nadgryzionego jabłka przestarzały port Lightning.

Nowy Apple Pencil 3 z USB C oferuje precyzyjne rysowanie, ale został pozbawiony funkcji rozpoznawania poziomu nacisku. Nie ma również wsparcia dla bezprzewodowego ładowania oraz parowania, ale można go przymocowywać do obudowy tabletów iPad za sprawą zintegrowanego magnesu. Producent pozbawił elektronicznego ołówka również bezpłatnego grawerunku oraz gestu podwójnego tapnięcia w celu zmiany narzędzia.

Nowy Apple Pencil jest zgodny z wszystkimi modelami iPada z portem USB‑C, w tym z iPadem (10. generacji), iPadem Air (4. i 5. generacji), iPadem Pro 11 cali (1., 2., 3. i 4. generacji), iPadem Pro 12,9 cala (3., 4., 5. i 6. generacji i iPadem mini (6. generacji).

Tańsze tablety iPad

Apple cały czas każe czekać nam na nowe tablety, ale dla klientów z Polski przygotowano pewną niespodziankę w postaci niższych cen dla dotychczasowych modeli. Zobaczmy sobie, ile trzeba za nie teraz zapłacić. W przypadku iPada 9. i 10. generacji ceny zaczynają się od (odpowiednio) 1799 oraz 2299 zł. Za Mini trzeba zapłacić od 2799 zł, a Air od 3299 zł. W przypadku modeli Pro kwoty startują od 4499 zł.

Obniżenie cen iPadów w Polsce na pewno cieszy. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że nadal nie są to kwoty sprzed podwyżek, które firma zaserwowała nam wcześniej. Mimo to zawsze jest to jakaś zmiana na plus, bo można przecież nieco zaoszczędzić niż wcześniej.

Apple zaprezentuje nowe iPady prawdopodobnie dopiero w 2024 roku. Wiemy, że odświeżone zostaną modele Air, Mini oraz wersje Pro. W tych ostatnich spodziewamy się mocnego procesora M3, który to znajdzie się także pod obudową komputerów Mac. Na więcej szczegółów przyjdzie nam jednak jeszcze jakiś czas poczekać. Na razie trzeba cieszyć się z obniżek cen dotychczasowych tabletów.

źródło: komunikat prasowy