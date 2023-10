Amazfit Active to smartwatch podobny do Apple Watch. Cena i specyfikacja

Amazfit Active to nowy smartwatch, który ma bardzo znajomy design. Zegarek mocno przypomina serię Apple Watch, ale jest od niej tańszy. Oczywiście specyfikacja techniczna jest prostsza. To jednak sprawia, że cena Amazfit Active jest odczuwalnie niższa. Zobaczmy sobie, co smartwatch marki ma do zaoferowania.

Amazfit Active to nowy smartwatch, który na pierwszy rzut oka przypomina modele z serii Apple Watch. Design z pewnością jest znajomy. W przypadku nowego sprzętu cena jest jednak duża niższa. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna oraz funkcje tego zegarka.

1,75-calowy ekran AMOLED

Amazfit Active ma prostokątny ekran AMOLED, który nadaje mu wygląd bardzo zbliżony do Apple Watcha. Jest to 1,75-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 390 × 450 pikseli. Współczynnik pokrycia ekranu do obudowy to 73 proc. Producent przygotował do wyboru ponad 100 różnych tarcz, które można pobrać z oficjalnego sklepu.

Żywotna bateria

Apple Watch to smartwatch, który nie może pochwalić się długim czasem pracy na baterii. Za to Amazfit Active już jak najbardziej. Producent deklaruje do 14 dni normalnego użytkowania na jednym naładowaniu akumulatora, który ma pojemność 300 mAh. Natomiast w przypadku cięższego użycia będzie to 10 dni. Ciągłe korzystanie z GPS-u skróci czas pracy do 16 h. Natomiast tryb oszczędny wydłuży do 30 dni.

Cena Amazfit Active atrakcyjna

Cena Amazfit Active nie jest wygórowana. Przeciwnie, bo smartwatch kosztuje około 850 zł. Urządzenie dostępne jest w jednej konfiguracji sprzętowej. Do wyboru użytkownika są różne kolory i są to dwa odcienie koperty – czarny oraz różowy. W obu przypadkach umieszczono silikonowe paski w kolorze obudowy.

Wbudowany GPS i obudowa wodoszczelna do 5 ATM

Smartwatch Amazfit Active ma wbudowany moduł GPS, który pozwala na dokładne lokalizowanie użytkownika. Następnie mamy Bluetooth 5.3, który pozwala na wykonywanie czystych połączeń audio. Zegarek został zamknięty w metalowej obudowie, która jest wodoszczelna na poziomie 5 ATM. To oznacza, że urządzenie można bez obaw zanurzyć w wodzie na głębokości do 50 m.

Funkcje z zakresu monitorowania zdrowia i kondycji

Amazfit Active ma oczywiście liczne funkcje z zakresu monitorowania zdrowia i aktywności fizycznej użytkowników. Znajdziemy tu pulsometr oraz moduł SpO2, który zmierzy poziom natlenienia krwi. Smartwatch umożliwia też mierzenie stresu i ma wbudowane opcje z zakresu śledzenia popularnych aktywności fizycznych oraz snu. Miłym dodatkiem jest integracja z asystentką Amazon Alexa. Specyfikacja techniczna zegarka widoczna jest niżej.

Amazfit Active — specyfikacja techniczna

1,75-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 390 × 450 pikseli

Bluetooth 5.3

moduł GPS

bateria o pojemności 300 mAh (około 10 dni pracy)

pulsometr + SpO2

obudowa wodoszczelna do 5 ATM

Amazon Alexa

24 g

Zepp OS

