OnePlus Watch 2 w 2024 r. Smartwatch ma być „lepszy”

OnePlus Watch 2 to nowy smartwatch marki, który ma pojawić się w ofercie w 2024 r. Co wiemy o tym zegarku? Źródło twierdzi, że OnePlus Watch 2 ma być lepszy względem poprzednika, co jednak wydaje się być oczywiste. Nowy smartwatch Chińczyków ma ponadto otrzymać okrągły wyświetlacz, jak to jest w poprzedniku.