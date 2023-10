Google Pixel Watch 2 z ceną. Smartwatch będzie droższy

Google Pixel Watch 2 to smartwatch, który będzie droższy od poprzednika. Cena względem zeszłorocznego zegarka nieco wzrośnie. Sugerują to nowe plotki. Zobaczmy sobie ceny Google Pixel Watch 2, który oficjalnie zadebiutuje za kilka dni. Nowy smartwatch będzie dostępny w dwóch wersjach, opcjonalnie z modemem LTE.

Google Pixel Watch 2 to smartwatch, który pojawi się w sprzedaży już za dwa dni. Premiera odbędzie się 4 października wraz z modelami 8 i 8 Pro. Co z ceną zegarka? Niestety będzie drożej, co sugeruje najnowszy przeciek. Klienci będą musieli zapłacić nieco więcej w porównaniu do poprzedniej generacji urządzenia.

Cena Google Pixel Watch 2 wyższa o 20 euro

Cena Google Pixel Watch 2 wrośnie w Europie o 20 euro. Podstawowa wersja zegarka ma kosztować 399 euro. Natomiast smartwatch ze wbudowanym modemem LTE został wyceniony na 449 euro. Dla porównania w zeszłym roku były to kwoty na poziomie 379 i 429 euro. Niestety z podwyżkami trzeba po prostu się pogodzić i nic więcej z tym nie zrobimy.







To nie jedyna podwyżka, którą zaserwował nam producent. Wyższa cena Google Pixel Watch 2 to jedno, ale zdrożeje także jeden ze smartfonów. Mowa o podstawowym modelu 8, który ma kosztować o 100 dolarów więcej. Natomiast w przypadku wersji Pro bez zmian i nadal ma to być kwota na poziomie od 899 dolarów.

Smartwatch w kilku kolorach obudowy

Google Pixel Watch 2 to smartwatch, który otrzyma kilka kolorów obudowy. Wśród nich będą m.in. czarny czy porcelanowy. Do wyboru będą także paski w różnych odcieniach wykonane z tworzywa sztucznego. Będzie można też zdecydować się na bransolety.

Premiera zegarka odbędzie się w środę i zobaczymy go wraz z innymi nowymi produktami. Gwoździem programu konferencji będą nowe smartfony z serii 8. W tym przede wszystkim model 8 Pro, który otrzyma różne zmiany względem poprzednika. W tym dodatkowy czujnik w postaci termometru czy procesora Tensor G3.

Specyfikacja techniczna zegarka znana

Google Pixel Watch 2 nie został dochowany w tajemnicy do premiery. Specyfikacja techniczna zegarka wyciekła do sieci już wcześniej. Smartwatch ma 1,2-calowy ekran OLED o rozdzielczości 384 × 384 pikseli (453 ppi) oraz procesor Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1. Na dane przeznaczono 32 GB miejsca, a całość pracuje pod kontrolą platformy Wear OS.

Smartwatch Google Pixel Watch 2 ma również nieco większą baterię względem poprzednika o pojemności 306 mAh. Znajdziemy tu również Bluetooth 5.3 i moduł NFC. Opcjonalnie zegarek będzie dostępny ze wbudowanym modemem zapewniającym łączność z sieciami LTE oraz eSIM. Całość zamknięto w obudowie wodoszczelnej do 5 ATM, co oznacza możliwość zanurzenia sprzętu w wodzie na głębokość do 50 m. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać do oficjalnej premiery, która odbędzie się w środę.

źródło