Black Shark S1 to smartwatch dla graczy? Cena i specyfikacja

Black Shark S1 to smartwatch dla graczy? Można to urządzenie tak nazwać, choć w rzeczywistości może ono trafić także w gusta innych użytkowników. Cena zegarka jest całkiem atrakcyjna. Specyfikacja techniczna obejmuje okrągły ekran AMOLED czy wbudowany moduł GPS. Zobaczmy sobie, co ten sprzęt ma do zaoferowania.

Okrągły ekran AMOLED

Blask Shark S1 ma okrągły ekran AMOLED o przekątnej 1,43 cala oraz rozdzielczości 466 × 466 pikseli i jasności maksymalnej na poziomie 600 nitów. Następnie mamy odświeżanie obrazu z częstotliwością 60 Hz. Całość umieszczono w metalowej kopercie, która jest dostępna tylko w jednym odcieniu i jest nim czarny. Warto też wspomnieć o wsparciu dla funkcji Always on Display. Producent przygotował do wyboru ponad 100 różnych tarcz.

Cena Black Shark S1 atrakcyjna

Cena Black Shark S1 nie jest wygórowana. Przeciwnie, bo smartwatch jest całkiem tani. Do wyboru jest tylko jedna wersja zegarka, która kosztuje 49,99 dolarów. Jeśli zamówicie ten sprzęt teraz w ramach przedsprzedaży, to możecie liczyć na darmową wysyłkę. Normalnie jest to koszt na poziomie aż 22 dolarów, a więc można całkiem sporo zaoszczędzić.

Bateria na 10 dni pracy i norma IP68

Energię w zegarku Black Shark S1 dostarcza bateria o pojemności 320 mAh, która według deklaracji producenta ma zapewnić do 10 dni pracy. Oczywiście będzie to zależne od wykorzystania smartwatcha i na przykład w trakcie intensywnego używania GPS-u czas ten ulegnie znaczącemu skróceniu, co trzeba mieć na uwadze. Urządzenie zamknięto w obudowie spełniającej założenia normy IP68. To oznacza, że jest ona pyło- i wodoszczelna.

ENC i ponad 100 trybów sportowych

Smartwatch Black Shark S1 ma również wiele funkcji. Na wyposażeniu jest standardowy pulsometr oraz moduł SpO2, który odpowiada za pomiar natlenienia krwi. Następnie mamy śledzenie ponad 100 różnych trybów sportowych czy cykli menstruacyjnych u kobiet. Na uwagę z pewnością zasługuje również obsługa ENC (Environmental Noise Cancelling), czyli opcja odpowiadająca za wyciszanie szumów z otoczenia w trakcie prowadzenia rozmów audio. Zegarek ma także moduł Bluetooth 5.3. Specyfikacja techniczna gadżetu widoczna jest niżej.

Black Shark S1 – specyfikacja techniczna

1,43-calowy ekran AMOLED 60 Hz o rozdzielczości 466 × 466 pikseli i jasności do 600 nitów

moduł Bluetooth 5.3

GPS

bateria o pojemności 320 mAh (do 10 dni pracy)

pulsometr + SpO2

śledzenie ponad 100 aktywności fizycznych

obudowa zgodna z normą IP68

współpraca z aplikacją Shark Wear

