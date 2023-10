Apple Pencil 3 ma dostać wymienne końcówki magnetyczne. Ma to sens

Apple Pencil 3 to elektroniczny ołówek dla iPadów Pro, który może zadebiutować w 2024 r. Wraz z kolejną generacją tabletów z chipem M3. Dowiadujemy się, że akcesorium ma dostać wymienne końcówki magnetyczne. Dzięki temu Apple Pencil 3 pozwoli użytkownikowi na szybką zmianę zastosowania ołówka w trakcie pracy.

Apple Pencil 3 to elektroniczny ołówek giganta z logo nadgryzionego jabłka, który w przeciekach pojawia się od jakiegoś czasu. Nowe informacje o tym gadżecie dostarcza leaker Majin Bu, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu firmy z Cupertino. Czego mamy się spodziewać? Mają pojawić się wymienne końcówki magnetyczne.

Bu uważa, że Apple Pencil 3 dostanie co najmniej trzy wymienne końcówki magnetyczne. Pozwoli to na szybką zmianę zastosowania elektronicznego ołówka w trakcie pracy. Źródło informacji twierdzi, że będą one dedykowane rysowaniu, rysunkom technicznym oraz malowaniu na ekranie. Zastosowań będzie więc całkiem sporo.

Apple Pencil 3 i wymienne końcówki magnetyczne w 2024 roku

Jest bardzo możliwe, że ołówek elektroniczny Apple Pencil 3 pojawi się w ofercie wraz z kolejnymi iPadami Pro. Mowa o tabletach, które mają zadebiutować w pierwszej połowie 2024 r. Wiemy, że otrzymają one ekrany OLED-owe oraz nowy chip M3, który najpierw trafi do wybranych Maców.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

źródło