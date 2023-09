Fitbit Charge 6 oficjalnie. Cena, funkcje i specyfikacja opaski

Premiera opaski Fitbit Charge 6 odbyła się zgodnie z wcześniejszymi komunikatami firmy. Cena nie jest wygórowana, a funkcje i możliwości całkiem niemałe. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna sprzętu oraz co on ma do zaoferowania.

Ekran AMOLED z AoD

Fitbit Charge 6 to opaska, która ma podłużny ekran AMOLED o przekątnej 1,04 cala. Wyświetlacze w tego typu gadżetach stają się coraz większe, ale Google postanowiło pozostać przy niewielkich rozmiarach. Panel wspiera funkcję AoD i jest kolorowy oraz pozwala na pracę z użyciem dotyku, co nie jest zaskoczeniem. Niestety więcej parametrów nie podano.

Funkcje EKG i EDA

Opaska Fitbit Charge 6 być może wygląda niepozornie, ale oferuje duże możliwości. Poza standardowym pulsometrem i obsługą SpO2 oferuje dostęp do badania EKG, co jest obecne zazwyczaj w droższych smartwatchach. Następnie mamy EDA, co ułatwia monitorowanie i zarządzenie stresem. Gadżet ma też oferować o 60 proc. lepszą precyzję w trakcie śledzenia wybranych aktywności fizycznych. Tutaj wymienia się m.in. spinning czy wioślarstwo.

Fitbit Charge 6 jest w stanie monitorować ponad 40 różnych trybów wysiłkowych. Wśród nich jest kilka nowych opcji. Są to na przykład HIIT oraz snowboarding. Urządzenie dysponuje też wbudowanym GPS-em, co pozwala na dokładne lokalizowanie bez potrzeby parowania ze smartfonem.

Cena Fitbit Charge 6 atrakcyjna

Cena Fitbit Charge 6 została ustalona na poziomie 159,95 dol. Pewnie powiecie, że to sporo jak na tego typu opaskę. Tutaj trzeba jednak mieć na uwadze dostępność wielu funkcji, których to nie w tańszych produktach konkurencji i pojawiają się dopiero w droższych smartwatchach. Stąd też taka, a nie inna kwota.

NFC i szybkie parowanie

Opaska Fitbit Charge 6 wspiera także funkcję szybkiego parowania z Androida, co ułatwia łączenie sprzętu z telefonami. Następnie mamy wbudowany moduł NFC, który zapewnia zgodność z Portfelem Google i w ten sposób daje możliwość płacenia za zakupy w sklepach. Całość zamknięto w obudowie wodoszczelnej do 5 ATM, a to oznacza możliwość zanurzenia w wodzie na głębokość do 50 m.

Bateria na tydzień

Google chwali się, że opaska Fitbit Charge 6 umożliwi na jednym naładowaniu baterii pracę przez maksymalnie siedem dni. Oczywiście w trakcie intensywnego korzystania z GPS-u czas ten będzie znacznie krótszy, co trzeba mieć na uwadze. Specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest niżej.

Opaska Fitbit Charge 6 – specyfikacja techniczna

1,04-calowy ekran AMOLED z funkcją AoD

pulsometr + SpO2

bateria na siedem dni pracy

Bluetooth

GPS

moduł NFC

funkcja EKG + EDA

obudowa wodoszczelna do 5 ATM

śledzenie ponad 40 trybów sportowych

