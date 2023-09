Xiaomi Watch 2 Pro to nowy smartwatch z Wear OS. Cena i specyfikacja

Xiaomi Watch 2 Pro to pierwszy smartwatch marki z platformą Wear OS. Specyfikacja techniczna zegarka jest konkretna. Cena Xiaomi Watch 2 Pro nie wydaje się być przy tym wygórowana. Urządzenie ma dostęp do aplikacji Google i zapewni liczne funkcje z zakresu monitorowania aktywności oraz zdrowia użytkowników.

Xiaomi Watch 2 Pro to nowy smartwatch marki, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Jest to pierwszy zegarek firmy z platformą Wear OS opracowaną przez Google. Urządzenie oferuje ciekawe funkcje oraz możliwości. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena, specyfikacja i funkcje tego gadżetu.

Okrągły ekran AMOLED

Xiaomi Watch 2 Pro to smartwatch, który otrzymał okrągły ekran AMOLED o przekątnej 1,43 cala oraz rozdzielczości 466 × 466 pikseli, co daje nam zagęszczenie obrazu na poziomie 326 ppi. Wyświetlacz oferuje jasność maksymalną do 600 nitów. Z boku koperty znajduje się obracany przycisk, który pełni funkcję cyfrowej koronki.

Procesor Snapdragon W5+ Gen 1

Sercem smartwatcha Xiaomi Watch 2 Pro jest procesor Snapdragon W5+ Gen 1, który Qualcomm stworzył z myślą o urządzeniach naręcznych. Oferuje on dużą wydajność oraz nowoczesne funkcje i wyróżnia się niskim zapotrzebowaniem na energię. Chip jest wspomagany w zegarku przez 2 GB pamięci operacyjnej RAM. Natomiast na dane przeznaczono 32 GB miejsca.

Cena Xiaomi Watch 2 Pro atrakcyjna

Cena Xiaomi Watch 2 Pro nie jest wygórowana. Zegarek w podstawowej wersji bez łączności LTE kosztuje 269 euro (ok. 1240 zł). Natomiast w opcji z modemem 4G oraz eSIM został wyceniony na kwotę 329 euro (ok. 1515 zł). w Polsce zapłacimy mniej, bo odpowiednio 999 i 1299 zł. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne obudowy oraz różne paski.

Wear OS i aplikacje Google

Xiaomi Watch 2 Pro to pierwszy zegarek firmy z platformą Wear OS wraz z autorską nakładką MIUI. W ten sposób urządzenie oferuje dostęp do aplikacji Google, w tym Asystenta, Map, Portfela czy YouTube Music. Ponadto sprzęt zapewnia monitorowanie ponad 150 różnych aktywności fizycznych, analizę snu czy też ma wbudowany pulsometr i funkcję SpO2, co pozwala na pomiar natlenienia krwi.

Bateria na kilka dni i opcjonalny modem LTE

Smartwatch Xiaomi Watch 2 Pro ma baterię o sporej (jak na zegarek) pojemności – 495 mAh. Według deklaracji producenta można liczyć na nawet 65 h pracy na jednym naładowaniu. w przypadku modelu z modemem LTE czas ten jest o 10 h krótszy, ale to nadal niezłe wyniki. Urządzenie ma też wbudowany moduł GPS czy Bluetooth 5.2. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Xiaomi Watch 2 Pro – specyfikacja techniczna

1,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 466 × 466 pikseli

procesor Snapdragon W5+ Gen 1

2 GB pamięci RAM

32 GB miejsca na dane

bateria o pojemności 495 mAh

Bluetooth 5.2

NFC

GPS/GNSS

modem LTE i eSIM (opcjonalnie)

pulsometr + SpO2

obudowa wodoszczelna do 5 ATM

54,5 g

Wear OS z MIUI

