Xiaomi Band 8 Active to nowa opaska. Jest cena, specyfikacja i rendery

Xiaomi Band 8 Active to nowa opaska, która będzie pośrednim modelem pomiędzy najtańszym smartbandem marki z tego roku a wersją Pro. Znana jest przybliżona cena oraz częściowa specyfikacja techniczna gadżetu. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

1,47-calowy ekran TFT LCD

Xiaomi Band 8 Active ma prostokątny ekran wykonany w technologii TFT LCD. Jest to wyświetlacz o przekątnej 1,47 cala oraz rozdzielczości 172 × 320 pikseli, co daje nam zagęszczenie obrazu na poziomie 247 ppi. Jasność maksymalna wynosi 500 nitów. Ponadto wiemy, że do wyboru będzie ponad 100 różnych tarcz, w tym jedna pozwalająca na wykorzystanie własnego obrazu w roli tła.

Śledzenie różnych aktywności

Opaska Xiaomi Band 8 Active pozwoli na śledzenie wielu różnych aktywności fizycznych. Ma oferować około 50 trybów, w tym 10 profesjonalnych. Następnie mamy monitorowanie snu czy badanie pulsu przez 24 h/dobę. Nie zabrakło także funkcji SpO2 do wykonywania pomiaru natlenienia krwi. Za łączność bezprzewodową ma tu odpowiadać moduł Bluetooth 5.1.

Cena Xiaomi Band 8 Active ma być atrakcyjna

Cena Xiaomi Band 8 Active w Europie nie ma być wygórowana. Dokładna kwota nie jest znana, ale przecieki mówią o sumie w granicach 40 euro. To oznacza, że w Polsce zapłacimy nieco poniżej 200 zł. Do wyboru mają być co najmniej dwa warianty kolorystyczne obudowy, które ujawniają rendery. Nie można jednak wykluczyć, że finalnie będzie ich więcej.

Bateria na 14 dni pracy

Energię w opasce Xiaomi Band 8 Active ma dostarczać bateria o pojemności 210 mAh. Ładowanie akumulatora do pełna ma trwać około dwóch godzin i ma to pozwolić na korzystanie z urządzenia nawet przez 14 dni. Gadżet waży 26,4 g i ma grubość obudowy na poziomie 9,9 mm.

Obudowa wodoszczelna do 5 ATM

Warto dodać, że opaskę Xiaomi Band 8 Active zamknięto w obudowie, która zapewnia wodoszczelność na poziomie do 5 ATM. To oznacza, że gadżet może zostać zanurzony na głębokość aż 50 m. Paski są wykonane z tworzywa sztucznego. Na dane przeznaczono 16 GB miejsca, a prosty procesor jest wspomagany przez 192 KB pamięci operacyjnej RAM. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Xiaomi Band 8 Active – specyfikacja techniczna

1,47-calowy ekran TFT LCD o rozdzielczości 172 × 320 pikseli i jasności do 500 nitów

192 KB pamięci RAM

16 GB miejsca na dane

Bluetooth 5.1

pulsometr + SpO2

bateria o pojemności 210 mAh

śledzenie ponad 50 aktywności

obudowa wodoszczelna do 5 ATM

26,4 g

zgodność z Xiaomi Wear (Mi Fitness)

