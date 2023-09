Fitbit Charge 6 w drodze. Wraz z opaską nowa aplikacja

Fitbit Charge 6 to nowa opaska, której premiera odbędzie się w przyszłym miesiącu. Został podany termin debiutu. Przy okazji Google przygotowało coś jeszcze. To nowa aplikacja Fitbit, którą przeprojektowano z myślą o użytkownikach. Opaska Charge 6 ma otrzymać ekran OLED-owy, który będzie zakrzywiony.

Fitbit Charge 6 to nowa opaska firmy przejętej jakiś czas temu przez Google. Jak dobrze wiemy część z rozwiązań ma trafić do smartwatcha Pixel Watch 2. Została podana data premiery nowego gadżetu i zobaczymy go już za kilka dni. Ponadto została przygotowana nowa aplikacja mobilna. Zobaczmy sobie, co już wiemy o tych nowościach.

Opaska Fitbit Charge 6 28 września

Datą premiery opaski Fitbit Charge 6 jest 28 września. Tego dnia odbędzie się oficjalna prezentacja nowego produktu, co Google potwierdziło na łamach mediów społecznościowych. Udostępniono także teaser, który jest widoczny poniżej. Urządzenie pojawia się na wideo przez chwilę i jest dosyć podobne do poprzednika.

Opaska Fitbit Charge 6 przypomina poprzedni model i otrzymała zakrzywiony ekran wykonany w technologii OLED-owej o przekątnej około 1 cala. Urządzenie ma potencjał, bo może wspierać aplikacje Mapy Google i YouTube Music, co pozwoli na łatwy dostęp do wskazówek nawigacyjnych czy sterowania muzyką bezpośrednio na nadgarstku.

Niestety nadal nie ma pewności, że pod obudową znajduje się moduł NFC, który zapewni na przykład integrację z Portfelem Google i możliwość płacenia za zakupy opaską zbliżeniowo. Potencjał jest, ale specyfikacja techniczna Fitbit Charge 6 na razie pozostaje tajemnicą. Trudno więc powiedzieć, co dokładnie uległo zmianie względem poprzedniej generacji sprzętu, ale udoskonaleń zapewne nie zabraknie.

Jest także nowa aplikacja

Przy okazji Google przygotowało coś jeszcze. To nowa aplikacja Fitbit, która została przeprojektowana oraz uproszczona. Po to, aby zapewnić lepszą funkcjonalność oraz komfort użytkowania. Zobaczmy sobie, co takiego się zmieniło, a trochę tego jest.

Google wsłuchało się w opinie użytkowników, co zaowocowało zmianami wprowadzonymi do aplikacji Fitbit. Przeprojektowanie obejmuje bardziej przyjazny dla użytkownika interfejs z nową paletą kolorów, nowoczesnymi ikonami i spersonalizowanymi funkcjami. Ponadto Google skupiło się na zapewnieniu prywatności, a to oznacza, że przechowywane dane nie będą wykorzystywane m.in. w celu personalizowania reklam.

Pierwsze informacje o przeprojektowanej aplikacji Fitbit z elementami opartymi na języku projektowania Material You pojawiły się już we wrzeniu 2022 r. Po roku doczekaliśmy się odświeżonego oprogramowania, które w końcu trafi w ręce wszystkich użytkowników. Uproszczono trzy podstawowe zakładki — Dzisiaj, Trener i Ty oraz poprawiono synchronizację z czujnikami urządzeń.

