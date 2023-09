Premiera Huawei Watch GT 4 — cena i specyfikacja smartwatcha

Huawei Watch GT 4 to kolejny smartwatch w ofercie marki. Znana jest cena, specyfikacja techniczna oraz funkcje zegarka. Premiera odbyła się również w Polsce, gdzie sprzęt można już zamawiać. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Okrągły ekran AMOLED

Huawei Watch GT 4 ma okrągły ekran AMOLED w dwóch rozmiarach – 1,32 oraz 1,43 cala. W obu przypadkach rozdzielczość jest taka sama – 466 × 466 pikseli. Zegarek dostępny jest w opcjach z kopertami 41 i 46 mm, które zostały wykonane ze stali nierdzewnej. Do wyboru są liczne tarcze, które przygotował producent.

Żywotna bateria

Smartwatch Huawei Watch GT 4 ma baterię, która zapewnia długi czas pracy. W szczególności w przypadku wersji z 46-mm kopertą. Akumulator zegarka ma działać nawet do 14 dni i 8 dni w trakcie typowego użytkowania. Korzystanie z funkcji Zawsze na ekranie skraca czas pracy do czterech dni. W modelu 41 mm wszystkie wymienione czasy (według deklaracji producenta) są dwa razy krótsze.

Cena Huawei Watch GT 4 atrakcyjna

Cena Huawei Watch GT 4 jest całkiem atrakcyjna. Zegarek można kupić w kwocie od 1099 zł. W zależności od edycji będzie to maksymalnie 1499 zł. Do wyboru są różne warianty kolorystyczne oraz paski czy bransolety. Każdy powinien tu znaleźć coś dla siebie. Przy okazji producent oferuje wydłużoną gwarancję za dodatkowe 219 zł.

Śledzenie ponad 100 aktywności

Huawei Watch GT 4 to smartwatch, który oferuje naprawdę dużo opcji z zakresu śledzenia aktywności fizycznej oraz zdrowia użytkowników. Znajdziemy tu ponad 100 trybów oraz technologie TruSeen 5.5+ i TruSleep 3.0. Nie brakuje też pulsometru czy funkcji SpO2, która pozwala monitorować poziom natlenienia krwi.

NFC i Bluetooth 5.2

Smartwatch Huawei Watch GT 4 ma też nowoczesne moduły łączności bezprzewodowej. Znajdziemy tu NFC, Bluetooth 5.2 czy GNSS. Obudowa jest wodoszczelna na poziomie 5 ATM, a to oznacza, że zegarek może być zanurzony na głębokość do 50 m. Na dane przeznaczono 32 GB miejsca. Specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest niżej.

Huawei Watch GT 4 0- specyfikacja techniczna

1,32- lub 1,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 466 × 466 pikseli

4 GB pamięci RAM

32 GB miejsca na dane

Bluetooth 5.2 LE

NFC

moduł GNSS

pulsometr + SpO2

śledzenie ponad 100 aktywności

bateria zapewniająca do 7 lub 14 dni pracy

obudowa wodoszczelna do 5 ATM

37 lub 48 g

