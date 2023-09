Xiaomi Watch S2 Pro z Wear OS. Cena, specyfikacja i co wiemy o smartwatchu

Xiaomi Watch S2 Pro to nowy smartwatch z Wear OS oraz nakładką MIUI. Premiera zegarka zbliża się wielkimi krokami. Do sieci wyciekła cena Xiaomi Watch S2 Pro oraz częściowa specyfikacja techniczna. Znamy również wybrane funkcje smartwatcha i wiemy, że pozwoli on m.in. na wykonanie prostego badania EKG.

Xiaomi Watch S2 Pro to smartwatch, który już pojawiał się w przeciekach. Już wcześniej została ujawniona cena i wiemy, że debiut odbędzie się 26 września. Wraz ze smartfonami z serii 13T. Teraz do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna oraz znamy część z funkcji zegarka. Zobaczmy sobie, co wiemy o tym urządzeniu.

1,43-calowy ekran AMOLED

Xiaomi Watch S2 Pro ma okrągły ekran AMOLED o przekątnej 1,43 cala oraz rozdzielczości 466 × 466 pikseli. To daje nam zagęszczenie obrazu na poziomie 326 ppi. Wyświetlacz został pokryty szkłem ochronnym Gorilla Glass dostarczonym przez firmę Corning. Więcej informacji o parametrach ekranu nie podano.

Snapdragon W5+ Gen 1

Sercem zegarka Xiaomi Watch S2 Pro jest procesor Snapdragon W5+ Gen 1, który Qualcomm zaprojektował z myślą o urządzeniach naręcznych. SoC składa się z czterech rdzeni, został wykonany w 4-nm litografii i oferuje sporą wydajność. Wspiera też Bluetooth 5.3. Wiemy, że chip w nowym smartwatchu będzie wspomagany przez 2 GB pamięci RAM, a na dane zostanie przeznaczono 32 GB miejsca.

Cena Xiaomi Watch S2 Pro znana

Cena Xiaomi Watch S2 Pro wyciekła do sieci już wcześniej. Zegarek ma kosztować w Europie 400 euro, czyli około 1850 zł. Nie będzie to więc tani smartwatch. Urządzenie będzie można nabyć w dwóch wersjach kolorystycznych i z różnymi paskami – ze skóry lub tworzywa sztucznego.

Wear OS z MIUI i duża bateria

Xiaomi Watch S2 Pro to pierwszy smartwatch marki z platformą Wear OS od Google. Wiemy jednak, że nie będzie to czyste oprogramowanie, a zmodyfikowane z nakładką producenta w postaci MIUI. Podobnie zrobił Samsung. Pod obudową zegarka znajdzie się duża bateria o pojemności 5000 mAh. Ma ona zapewnić na jednym naładowaniu akumulatora do 72 h pracy.

EKG i inne funkcje

Smartwatch Xiaomi Watch S2 Pro zapewni wiele możliwości. Pozwoli zrobić proste badanie EKG i ma funkcję SpO2. Następnie mamy czujnik temperatury i monitorowanie około 150 aktywności fizycznych. Opcjonalnie zegarek ma być dostępny ze wbudowanym modemem zapewniającym łączność z sieciami LTE. Całość zamknięto w obudowie wodoszczelnej na poziomie 5 ATM (50 m). Znana specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

Xiaomi Watch S2 Pro – specyfikacja techniczna

1,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 466 × 466 pikseli

procesor Snapdragon W5+ Gen 1

2 GB pamięci RAM

32 GB miejsca na dane

bateria o pojemności 500 mAh

Bluetooth 5.3

NFC

modem LTE (opcjonalnie)

pulsometr + SpO2

obudowa wodoszczelna do 5 ATM

Wear OS z MIUI

